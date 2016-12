„Mă bate tata şi mă dă afară din casă!“

„Mă bate tata și mă dă afară din casă!“

„Mă bate tata și mă dă afară din casă!”. Acestea au fost primele cuvinte rostite de Irina către asistentul social care i-a răspuns la Telefonul Copilului. Fata are 16 ani și, cu vocea tremurândă și abia stăpânindu-se să nu plângă, Irina a apelat la Telefonul Copilului pentru a cere ajutorul, în situația în care nimeni altcineva nu o făcea.„I-am spus că aici a găsit pe cineva care o poate asculta, înțelege, și cel mai important, o poate ajuta. Astfel, Irina a început să povestească că mama ei este plecata de un an și jumătate în altă țară, iar ea a rămas cu tatăl, care suferă de cancer”, povestește Ioana, asistentul social, consultant 116.111 la Asociația Telefonul Copilului. Fata i-a spus asistentului social că tatăl său o bătea mereu și că atunci când o dă afară din casă o găzduiesc vecinii. „Irina se simte singură și abandonată și singurul lucru pe care îl dorește este ca tatăl să nu se mai comporte urât cu ea”, mai spune Ioana.Drame greu de imaginatDin nefericire, cazul Irinei este unul din numeroase cazuri ale adolescenților care trec prin drame greu de imaginat de oamenii care nu au fost nevoiți să treacă prin astfel de probleme. Situația Irinei a fost transmisă în regim de urgență în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Astfel, o echipă multidisciplinară s-a deplasat la domiciliul Irinei, unde s-a discutat atât cu ea, cât și cu tatăl. În urma discuțiilor pur-tate, cei doi au fost incluși într-un program de consiliere psihologică. Ulterior, tatăl a conștientizat gravitatea faptelor sale, dar și impactul puternic pe care comportamentul său îl are asupra Irinei, la nivel emo-țional și psihologic. De asemenea, Irina este ajutată să depășească momentele dificile prin care a trecut, iar relația tată - fiică, s-a îmbunătățit.„În situația aceasta sunt foarte mulți copii care nu au forța interioară de care a dat dovadă Irina, care au nevoie de ajutor și nu au puterea să-l ceară sau nu știu cui să se adreseze. Dacă aveți cunoștință despre un copil care trece printr-o situație similară Irinei, printr-un simplu apel la 116.111 puteți să schimbați în bine viața acelui copil”, face un apel consultantul Asociației Copilului.Constanța, în topul rușiniiPână în anul 2001 serviciul telefonul copilului nu a existat în România. Astăzi, însă aproape că nu mai face față unui număr atât de mare de apeluri din partea copiilor și adolescenților. Asistenții sociali și psihologii Asociației Telefonul Copilului, care se află la capătul celălalt al firului se întâl-nesc așadar zi de zi cu o realitate crudă, dar au și satisfacția a zeci de mii de cazuri de încălcare a drepturilor copilului, care și-au găsit rezolvarea printr-un simplu apel la numărul de telefon gratuit. Numai anul trecut Asociația Telefonul Copilului a răspuns la 116.111 unui număr de 138.104 apeluri, iar trei sferturi din acestea au fost apeluri din partea copiilor.„Criza economică a afectat societatea în profunzimea sa. Este foarte grav și trist deopotrivă să vedem părinți care preferă să își abandoneze copiii din cauza sărăciei, neavând mijloacele necesare să îi îngrijească. Linia 116.111 este deschisă deopotrivă copiilor și părinților și suntem aici pentru a-i asculta și sprijini. Tragem încă un semnal de alarmă, însă: abandonul, abuzul, singurătatea, tristețea cu care se confruntă copiii - acestea sunt probleme care nu au soluție decât printr-un efort cumulat și susținut din partea tuturor actorilor implicați, de la familii la instituțiile statului”, a declarat Cătălina Florea, director executiv Asociația Telefonul Copilului. Constanța este pe locul al treilea în topul județelor cu cele mai multe cazuri, înaintea sa aflându-se județele Buzău și Ilfov și fiind urmată de Iași, Teleorman și Dolj.Unde puteți să anunțați un abuzDacă ești un copil abuzat sau dacă cunoști un copil care suferă, poți să suni la numărul de telefon 116.111. Apelurile sunt anonime, nu se înregistrează și poți discuta cu consilierul orice problemă te preocupă. Dacă însă problema este gravă și ești de acord să oferi datele personale, consilierul va anunța imediat serviciile sociale care se vor deplasa la locul unde te afli. Ape-lurile sunt gratuite și poți suna chiar de la un telefon public fără a introduce cartela. Programul „Telefonului Copilului” este zilnic, de luni până duminică, între orele 8,00 și 00,00.