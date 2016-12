Lungul drum al adopţiei

Lungul drum al adopției

Adopția nu mai este de câțiva ani un subiect tabu în țara noastră. Însă, nici nu merge ca unsă. Este un drum lung, anevoios, cu numeroase obstacole. Constănțenii care, din diferite motive, se hotărăsc să adopte un copil trec prin atât de multe verificări, încât procedurile ajung să dureze ani de zile.În tot acest timp, copii care nu au avut șansa de părinți buni stau abandonați prin spitale sau ajung la asistenți maternali supraaglomerați. Mai mult decât atât, familii sărmane care nu au nici măcar ce să le dea de mâncare micuților toarnă copii pe bandă rulantă fără să-i întrebe nimeni nici de locul de muncă, nici de profilul psihologic.„Ne dorim de foarte mulți ani un copil. În ciuda tuturor intervențiilor medicale, nu am reușit să rămân însărcinată pe cale naturală. Și se pare că nici nu voi putea vreodată. Așa s-a născut în noi ideea de adopta un copil. Măcar să-i putem schimba viața unui micuț abandonat. Avem venituri frumoase, de cel puțin 8.000 de lei pe lună. Avem apartamentul nostru, suntem educați, amândoi am absolvit o facultate și, cu toate acestea, va trebui să așteptăm cel puțin un an până când vom putea lua un copil acasă. Mi se pare exagerat. De ce noi nu putem, iar cei care îi lasă flămânzi și desculți, în frig, sunt priviți cu toleranță de stat. Este absurd!”, ne-a povestit Ileana Sava, din Constanța.Pe parcursul anului 2014, numai 116 familii au fost atestate pentru a putea adopta. Dintre acestea, 30 la sută sunt familii cu soțul navigator, care, din pricină că este plecat din țară mai multe luni pe an, riscă să nu primească niciodată acordul să înfieze un copil.„La finele lunii decembrie 2014, aveam înregistrate 48 de încuviințări, adică 48 de adopții erau finalizate. Alte 31 de încredințări în vederea adopției erau deja acordate. Practic, 31 de copii se aflau deja la familii, în perioada de 90 de zile de acomodare și monitorizare. De asemenea, erau deschise 46 de proceduri de adopții. Peste jumătate din cei 46 de copii vizați de aceste proceduri sunt copii de vârstă mare și cu dizabilități”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Roxana Onea.Se va simplifica proceduraPotrivit acesteia, este posibil ca, în perioada următoare, să se mai simplifice procedurile, astfel încât adopțiile să se finalizeze mult mai repede.„Se pare că vor apărea unele modificări, cât de curând. Este vorba despre valabilitatea atestatului de familie aptă, care va crește de la un an la doi ani, iar deschiderea procedurii de adopție să fie valabilă de la doi ani până la 14 ani. Totuși, nu se modifică termenul de 120 de zile de evaluare a familiilor înainte de obținerea atestatului și nici prevederea privind dovada șederii pe teritoriul României în ultimele 12 luni, cu o lipsă de doar trei luni”, a mai adăugat Roxana Onea.