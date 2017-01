„Lumea satului“ va salva industria navală

Ministrul Muncii, Familiei și Ega-lității de Șanse, Paul Păcuraru, a declarat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Constanța că are în vedere mai multe soluții pentru completarea deficitului forței de muncă din sectorul naval. Încă de la început, el a precizat că se află în județul Constanța la invitația prefectului Dănuț Culețu, care l-a rugat să se implice în soluționarea lipsei forței de muncă din șantierele navale din Constanța și Mangalia. Vizavi de această problemă, ministrul a spus că deficitul de pe piața muncii trebuie acoperit din resurse interne fără a se apela la forță de muncă din străinătate. „Deficitul de forță de muncă pe plan național ar putea fi compensat prin exploatarea resurselor deja existente", a declarat Paul Păcuraru. Potrivit acestuia, în prezent, are în ve-dere trei resurse pentru a se atenua impactul lipsei forței de muncă. „În primul rând mă gândesc la școli și universități și la ajustarea cerințelor de pe piața muncii. Una se face în școală și alta se cere pe piața muncii. Voi purta discuții și cu ministrul Învățământului pentru a se vedea ce se poate face în sensul de modificare a ariei curriculare", a precizat Păcuraru. Ministrul a mai spus că a doua alternativă se află în „lumea satului" unde există resurse umane imense, dar care nu sunt incluse în circuitul activ economic. Centre de formare în mediul rural El a precizat că a stat de vorbă cu reprezentanții șantierelor navale din Constanța și Mangalia și se va avea în vedere înființarea de centre de formare în mediul rural cu ajutorul primăriilor locale. „Cei din șantierele navale vor pune la dispoziție materialele de pregătire profesională și specialiști în domeniu, iar Primăriile vor asigura spațiul unde se vor desfășura aceste activități", a precizat ministrul Paul Păcuraru. Cea de-a treia soluție la care a făcut referire ministrul constă în realizarea unui centru de formare în meseriile care se caută în șantierele navale. Acesta ar urma să fie coordonat de către reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. În altă ordine de idei, ministrul a precizat că trebuie neapărat regândit sistemul ajutoarelor sociale care încurajează nemunca. „Unii s-au obișnuit să ia șomaj și alte ajutoare sociale sau salarii compensatorii în loc să ocupe un loc de muncă stabil" a menționat ministrul Paul Păcuraru.