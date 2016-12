Lumea a treia din mijlocul Constanţei

3

Va scriu din Gradina Maicii Domnului

Locuiesc intr-un "bloc cu patru etaje" situat in Gradina Maicii Domnului din buricul targului.In primavara,am incercat sa plantez o floare in gradina din fata blocului meu.Nu am reusit.M-am trezit cu o muratura in cap.Vecina de la etaj,tocmai golea butoiul cu acrituri din balconul ei.Putin mai la nord,o "iubitoare" de animalute le arunca mancarea de la etaj.Uneori,pachetelele cu resturi de mancare se opresc in ramurile unui pom ornat cu "globulete" ca un pom de iarna.La sud vecina de la trei scutura sacul de la aspirator peste balcon,in cap la vecinu' de jos. Draga "reclamant" civilizat,care este deosebirea dintre gunoaiele din imagine si gunoaiele din fata unui bloc situat in lumea buna ? Care este deosebiea dintre sutele rahati de caine "plantati" pe trotuare si focarul de infectie din imagine ? Dar uite ca am vazut-o si pe asta.S-a revoltat lumea civilizata pe tiganul cu caruta.Noi nu ne vedem lungul nasului, turcul Peihan plateste.Apropo,resturile de BCA,de beton spart si resturile de tigla din imagine,tot de baietelul ala cu ciocolata au fost aduse acolo ?