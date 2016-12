Lumânări aprinse duminică, la Constanţa, în memoria copiilor decedaţi

Lumânări aprinse duminică, la Constanța, în memoria copiilor decedați

Sute de lumânări vor fi aprinse și se vor înălța baloane colorate duminică, în 21 de orașe din țară și din străinătate, în memoria copiilor decedați, marcându-se astfel Ziua părinților de îngeri.Potrivit organizației EMMA, aflat la a șasea ediție, singurul eveniment din România și cel mai mare din lume de acest gen se va desfășura simultan în 17 orașe din țară (București, Baia Mare, Brașov, Buzău, Cluj Napoca, Constanța, Dej, Fetești, Galați, Iași, Oradea, Petroșani, Pitești, Satu Mare, Sibiu, Târgu Jiu, Timișoara) și patru din străinatate (Anglia, Franța și Germania). La Constanța, acțiunea va avea loc pe platoul din parcul primăriei.„Este timpul să devenim mai vizibili în ochii opiniei publice. Încet, încet lumea începe să înțeleagă care este rolul și misiunea noastră, să privească cu alți ochi «Părinții de Îngeri» și prin alegerea unei locații deschise publicului larg am dorit să le oferim tuturor posibilitatea să fie mai aproape de noi mai ușor. Ca în fiecare an, și anul acesta încercăm să oferim părinților care au trecut prin drama pierderii unui copil suportul emoțional de care știm că au nevoie”, a declarat fondatoarea organizației EMMA, Bianca Brad.Ea a spus că acest eveniment are o semnificație aparte, în special pentru părinții care au pierdut un copil înainte de naștere, momentul înălțării baloanelor simbolizând despărțirea de micuțul pe care nu au apucat să-l vadă, să-l țină în brațe, să-l cunoască.„Este un moment emoționant, care alină la gândul că pot face asta pentru copilul plecat prea curând de lângă ei. Din proprie experiență știu că niciun om nu trebuie să treacă singur prin așa ceva și că o vorbă bună spusă cu sinceritate poate face diferența majoră între un suflet chinuit și un om pe cale să accepte încercările vieții”, a adăugat Bianca Brad.