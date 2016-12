Lugoj, primul oraș din România cu transport public în comun gratuit

Joi, 13 Iunie 2013

Consilierii locali din Lugoj, județul Timiș, au votat, în ședința de joi, introducerea transportului public în comun gratuit în municipiu, începând din 1 iulie. Decizia este o premieră în România, a afirmat primarul Francisc Boldea.Primarul municipiului Lugoj, Francisc Boldea, a declarat că în ședința de joi a Consiliului Local a fost votat, în unanimitate, un proiect de hotărâre privind subvenționarea cu sută la sută a transportului în comun de către municipalitate, astfel că cei care vor călători cu autobuzele societății Meridian, cea care asigură transportul în comun în oraș, nu vor mai trebui să cumpere și bilete de călătorie, având gratuitate, potrivit Mediafax."De 23 de ani, nimeni nu a făcut nimic pentru transportul în comun din Lugoj. Până acum a fost 60 de bani o călătorie, dar aproape nimeni nu folosea transportul în comun, pentru că nu existau orar sau stații, iar cei care foloseau, totuși, autobuzele de transport în comun, se înțelegeau cu șoferul și nu mai plăteau bilet. Acum am cumpărat și montat zece stații, vom mai cumpăra încă cinci, am stabilit un orar, traseele, iar autobuzele sunt inscripționate cu însemnele Primăriei Lugoj", a declarat Francisc Boldea.Primarul din Lugoj a mai spus că până acum transportul în comun în Lugoj a fost subvenționat în proporție de 75 la sută, iar de la 1 iulie va fi subvenționat în proporție de sută la sută, de către Consiliul Local."Am avut dezbatere publică, așa cum prevede legea, oamenii sunt deschiși la această idee, iar acum am ajuns în faza în care am aprobat proiectul, care va intra în vigoare la 1 iulie. Este o premieră pentru România, ca o primărie să ofere transport public gratuit", a mai spus Boldea.Primarul din Lugoj a mai precizat că subvenționarea în proporție de sută la sută a transportului în comun presupune un efort bugetar de 45.000 de lei pe lună, bani care sunt prevăzuți deja în buget. De asemenea, Boldea a mai spus că primăria își propune ca în perioada următoare să achiziționeze încă trei autobuze.Lugoj este al doilea oraș ca mărime din județul Timiș și, potrivit ultimului recensământ, are peste 46.000 de locuitori.