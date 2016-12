Lucrezi în străinătate? Iată cum poţi beneficia de alocaţie pentru copii din statul respectiv

Lucrezi în străinătate? Iată cum poți beneficia de alocație pentru copii din statul respectiv

Ştire online publicată Luni, 17 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ați ales să munciți într-o țară străină, iar acasă a rămas cel puțin un copil? Legea permite ca cei care muncesc legal în afara țării să primească și alocații de întreținere a acestor copii. Pentru a intra însă în posesia acestor drepturi, trebuie să treceți pe la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, unde veți fi îndrumați în acest sens.Numărul celor care au ales să plece la muncă în străinătate s-a dublat în ultimii ani, ceea ce face ca tot mai mulți copii să rămână în țară, fie pe la rude, fie cu un singur părinte. Vestea bună este că cei care muncesc legal în afara țării beneficiază din partea statului în care muncesc de o alocație de întreținere a copiilor. Din păcate, nu puțini sunt cei care nu cunosc legea și nu reușesc să înțeleagă ce pași trebuie urmați.Un exemplu în acest sens este familia Satmarici din localitatea Viișoara, județul Constanța, care de aproape doi ani nu s-a bucurat de acest ajutor din cauza faptului că nu a fost bine informată.„Soția mea, Anișoara Satmarici, lucrează în Austria de doi ani, cu contract de muncă. A înțeles de la patron că are dreptul la o alocație pentru fata noastră care acum are 19 ani, dar nu putem lua banii pentru că de la Agenția de Plăți din Constanța nu ne completează formularele de care avem nevoie. De doi ani încerc să beneficiez de acest drept. Noi alt venit nu avem, pentru că eu nu muncesc și ne descurcăm din ce ne trimite soția din salariu. E foarte greu, pentru că ea câștigă 800 de euro, din care își plătește acolo și chirie și mâncare și ne mai trimite și nouă ce rămâne. Problema este că soția are mai multe colege românce, din alte județe ale țării, care spun că li s-au completat actele pe care nouă refuză să ni le completeze la Constanța”, susține Emil Satmarici.Ce spun autoritățilePurtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, Mariana Fătu, ne-a explicat ce spune legea și cum se procedează în aceste situații.„Domnul Satmarici a fost de mai multe ori la noi și de fiecare dată am încercat să îi explicăm cum trebuie să procedeze. Ba chiar a primit și un fluturaș de informare pe care este scris, pas cu pas, ce are de făcut.Dacă un alt stat dorește să primească orice informație despre un angajat cu cetățenie română, ne solicită aceste informații prin completarea formularelor 401, 402 și 411, pe care le trimite completate în partea A și reprezintă întrebări despre angajat, iar noi completăm în partea B cu răspunsurile de rigoare.Așadar, i s-a explicat că în această situație trebuie să solicite angajatorului soției aceste formulare, completate ca atare. Noi nu putem da informații oricum, pentru că nu ne permite legea. Cât privește faptul că domnul Satmarici a adus niște formulare completate de alte colege ale soției, pot spune că, din păcate, deși sunt completate de colegi români, ele nu respectă normele legale”.1.500 de constănțeni în această situațieSituația familiei Satmarici nu este singulară. Nu mai puțin de 1.500 de familii care au unul dintre membri la muncă în străinătate s-au prezentat în ultimele luni la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța, cazuri care au primit banii, pentru că au urmat pașii recomandați de autorități.„În situația aceasta mai sunt 1.500 de familii din județul Constanța, însă în măsura în care au respectat indicațiile noastre și au solicitat formularele completate corect de la statul în care muncesc, lucrurile s-au rezolvat și au putut beneficia de aceste drepturi fără probleme.Oamenii trebuie să înțeleagă că nu suntem rău-voitori și că le putem rezolva cazurile dacă respectăm legea și unii și ceilalți”, a mai declarat Mariana Fătu.