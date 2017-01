Lucrările de consolidare a falezei constănţene ar putea începe în luna august

Lucrările de consolidare a falezei constănțene ar putea începe în luna august

IPTANA București a începul proiectul de consolidare a falezei constănțene. Studiul de fezabilitate are o durată de șase luni, așa cum ne-a spus Gheorghe Babu, directorul Apelor Dobrogea – Litoral. Execuția lucrării ar putea începe, cel mai devreme, în luna august a acestui an. Licitația pentru consolidarea falezei a fost câștigată de SC Consal Trade. Lucrările de consolidare constau în realizarea unei prisme de piatră, în umplurile ale versanților malurilor și în construirea a patru scări de acces. Firma a depus o ofertă de 7.650 lei fără TVA, în condițiile în care statul oferea pentru lucrări 11.200 lei. În primul an de contract, precizează directorul DADL, constructorul nu va putea să majoreze contractul. Așa cum procedează constructorii români, este posibil ca firma să tragă de timp în primul an de execuție pentru a „suge” cât mai mulți bani de la bugetul statului. Reamintim faptul că firma câștigătoare a păgubit bugetul Apelor Române cu suma de 300.000 de lei, iar pentru nerespectarea contractului, i-a fost reziliat contractul de plajă. Un text de lege interzicea comisiei de licitație a Apelor Române să declare oferta celor de la Consal Trade ca fiind câștigătoare. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică precizează că „oferta este considerată inacceptabilă dacă a fost depusă de un ofertant care, în ultimii doi ani, din motive imputabile acestuia nu și-a îndeplinit sau a îndeplinit în mod defectuos obligațiile contractuale, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia” așa cum precizează art. 36.