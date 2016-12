Lucrări ENEL. Află aici unde se opreşte curentul electric, luni

Lucrări ENEL. Află aici unde se oprește curentul electric, luni

Pentru lucrările anuale de reparații și întreținere instalații și rețele electrice, precum și posturi de transformare, SC Enel Distribuție Dobrogea SA - Zona MT-JT Constanța anunță întreruperea furnizării energiei electrice, luni, în timpul lucrărilor.Astfel între orele 8 și 17, sunt afectați consumatorii din municipiul Mangalia, din blocul C5, scara A și B, blocul C6, scara A și B, blocul C7, scara A și B, blocul C8, scara A și B, blocul A5, scara A și B, blocul A6, scara A, B și C, blocul C11, scara A, B și C, blocul C 12, scara A și B, respectiv blocurile Ia și Ib.În restul județului, între orele 8 și 20, sunt anunțate întreruperi în orașul Hârșova, între orele 8,30 și 15,30, în localitatea Stupina - parțial, cu incinta fostului I.A.S., iar, între orele 9 și 21, în localitățile Mircea-Vodă - total, inclusiv Stația de clorinare și Satu Nou - parțial.