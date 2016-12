Lucrări ENEL. Află aici ce localităţi din judeţul Constanţa nu au curent electric, astăzi

1

ENEL Dobrogea este rusinea Romaniei , care se pretinde membra a UE , site ul internet al ENEL este frumos si seducator , dar foarte departe de a fi eficace in teren.Astfel cand afara sunt minus 12 grade la Topraisar nu a fost curent de la 10 dimineata pana la 18.30. Centrala a urcat in temperatura pana la 130 grade din cauza penei indelungate de curent. Daca nu ar fi fost imen acasa , va imaginati ce as fi putut gasi seara la cand as fi revenit de la munca? Deci in aceasta regiune eu nu pot spera sa mi incalzesc locuinta pentru a o regasi seara confortabila fara pericol de explozie . Daca fac reclamatie la ENEL, cum am mai facut deja in 2014 . angajatii indaznesc sa mi raspunda prin e mail ca cauza penelor interminabile de curent in cursul unei zile este : ba e prea cald, ba e prea frug , ba e prea mult vant , ba ploua prea mult ,,,iar cireasa de pe tort sunt pasarelele cre se distreaza pe liniile de inalta tensiune..Nicaieri in alta parte n-am mai auzit asa motive ridicole , si in plus ca pasarile sunt pradatoare ...Bravo ENEL !!! LA 18.30 serviciul de interventie a sosit la fata locului pentru a repara generatorul caci era noapte si nu a indraznit sa faca aceasta in cursul zilei..multumesc !