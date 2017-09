"Lucrăm cu substanţele volatile, ce ne pun în permanenţă viaţa în pericol!"

Mariana Deacu, șeful Serviciului de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Județean:

"Lucrăm cu substanțele volatile, ce ne pun în permanență viața în pericol!"

Foarte mulți constănțeni au reclamat, în ultima vreme, faptul că nu și-au putut ridica din spital rudele decedate decât abia a doua zi, iar dacă tragedia a avut loc în week-end, și mai greu...„Bunicul nostru a murit ieri și nici în dimineața aceasta nu l-am putut duce acasă. Ieri, ni s-a spus de la morgă că li s-a terminat programul și nu ne mai pot ajuta. Nu se poate așa ceva. De ce au un program atât de scurt?”, ni s-a plâns, recent, un constănțean. În aceeași situție s-au regăsit mai multe persoane. „Verișoara mea a murit pe patul de spital de câteva ore bune și nu am reușit până acum s-o vedem și s-o luăm de aici”, a spus cu lacrimi în ochi Emil D.În replică, șeful Serviciului de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență, conf. univ. dr. Mariana Deacu, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că, de fiecare dată, după constatarea decesului, trupul neînsuflețit stă obligatoriu două ore pe secție, într-o cameră specială. Apoi, cadrele medicale anunță familia ce s-a întâmplat, iar cadavrul învelit și având o brățară specială la mână este trimis la Prosectură, unde va mai sta alte patru ore, tot obligatoriu. În cazul copiilor cu vârsta de peste șapte ani, ei vor sta aici 12 ore.Referitor la programul pe care îl au, acesta este de luni până vineri, de la ora 8.00 la ora 14.00, iar în week-end se asigură gărzi.„Nu putem obliga personalul să stea peste program. Ei vor lucra mai mult doar dacă nu și-au terminat treaba la timp. În plus, angajații au la Anatomie Patologică un program special, pentru că se lucrează într-un mediu toxic, din cauza substanțelor volatile, ce ne pun în permanență viața în pericol”, a explicat medicul.De asemenea, a precizat conf. univ. dr. Mariana Deacu, oamenii trebuie să afle că Serviciul de Anatomie Patologică se ocupă, în primul rând, cu evaluarea macroscopică și microscopică a specimenelor chirurgicale și a biopsiilor provenite din toate secțille spitalului, acest lucru reprezentând 80% din activitatea secției. Doar diferența, de respectiv 20%, se referă la munca pe cadavru, adică autopsia anatomo-patologică, diferită de cea medico-legală și tot ce ține de partea de cadavru.„În afară de autopsia care are rolul de a preciza, de a confirma sau de a completa un diagnostic, noi suntem obligați, în conformitate cu legea, să ne ocupăm și de activitatea de restaurare, igienizare a cadavrului. Practic, acest lucru intră în atribuțiile noastre”, a subliniat specialistul.Confirmă sau infirmă și leziunile tumoraleMai mult decât atât, în afară de diagnosticul care se pune în mod obișnuit, de histopatologia uzuală, în acest serviciu se pot confirma și anumite leziuni tumorale. Totodată, aici se lucrează și parte de genetică medicală, se face activitate de cercetare și mai există și partea de citologie, respectiv prelucrarea revărsatelor pleurale abdominale sau cu alte localizări și testul Babeș Papanicolau, care se interpretează tot în cadrul Anatomiei Patologice.Prin urmare, a adăugat conf. univ. dr. Deacu, activitatea acestui serviciu este mult mai largă decât ce se vede din afară.„Mulți oameni nu știu ce înseamnă Anatomie Patologică și că aici se lucrează mai ales cu omul viu, cu diagnosticarea a diferite afecțiuni, dar și că munca noastră vine în sprijinul colegilor de pe alte secții, pentru a stabilită conduita terapeutică pe mai departe”, a completat medicul.Apoi, tot pe această secție se lucrează pe partea de extemporaneu, care se referă la partea de diagnostic rapid solicitat de chirurgi în timpul operațiilor. Altfel spus, medicii anatomo-patologi trebuie să confirme sau să infirme în zece minute dacă este cancer sau nu. Așadar, piesa întreagă sau un fragment din ea este trimisă pe secție, se îngheață, se secționează, iar imediat după aceea, trebuie afirmată sau nu malignitatea. Diagnosticul definitiv se dă însă la parafină, în aproximativ trei săptămâni.Conform legii, în termen de 30 de zile de la primirea piesei trebuie dat un diagnostic cel puțin preliminar, iar dacă este nevoie de teste suplimentare, acest lucru le este adus la cunoștință pacienților pentru a le putea continua.