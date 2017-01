Lovitură pentru firmele de salubrizare: taxa pe deşeuri, suportată de operatori, şi nu de populaţie!

Lovitură pentru firmele de salubrizare: taxa pe deșeuri, suportată de operatori, și nu de populație!

r Ministrul Mediului nu vrea ca populația să plătească mai mult pentru gunoiDeși compania care ridică gunoiul din Constanța a anunțat încă de la începutul anului că va majora taxa de salubrizare pentru cetățeni, ca urmare a instituirii taxei de mediu de 80 de lei pe tonă, se pare că aceasta va fi suportată numai de către operatori. Noul ministru al Mediului, Daniel Constantin, consideră că aceasta nu ar trebui să afecteze cetățenii, ea reprezentând, în fapt, o penalitate aplicată autorităților care nu respectă țintele de reciclare.„Taxa de reciclare este o taxă care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017, care a fost denumită și suprataxă sau în diferite feluri. Această taxă este, de fapt, una penalizatoare pentru situația în care se află România, din punct de vedere al managementului de deșeuri. Din păcate, pe tona de reciclare, România are un procent de doar 4,5 la sută, iar ținta pe care trebuie să o atingă în 2020 este de 50 la sută. De aceea venim cu o ordonanță de urgență, dar care să-și atingă efectul penalizator. Această taxă să se aplice la diferența între ceea ce are fiecare operator economic în obiectiv și ce a realizat”, a explicat ministrul Mediului.Noul proiect legislativ, publicat deja pe site-ul ministerului, propune ca taxa de depozitare să nu mai fie plătită de depozitar, ci de operatorii economici, cei care transportă sau cei care depozitează, care vor avea o țință de valorificare. „Aceasta poate fi de 20, 30 la sută, în funcție de cum rezultă din dezbaterea publică. Dacă în fiecare an nu își ating această țintă de depozitare, atunci ei plătesc taxa penalizatoare de 80 de lei numai la diferența pe care nu au atins-o”, explică viceprim-ministrul Daniel Constantin.Taxele s-ar putea dubla pentru populațieAstfel, cetățenii nu vor resimți deloc majorarea taxelor.„În România, se generează anual aproximativ șase milioane de tone de deșeuri, deci fiecare cetățean generează în medie 350 kg pe an (aproximativ 0,35 tone/an). În condițiile aplicării taxei la nivelul de 80 lei pe tonă, fiecare cetățean ar plăti o taxă pentru depozitarea deșeurilor de aproximativ 2,5 lei pe lună de persoană, pe lângă existenta taxă de salubrizare, care la nivelul țării este cuprinsă între doi și nouă lei pe lună de persoană. Acest fapt ar conduce la dublarea, în unele cazuri, a cuantumului taxelor legate de gestionarea deșeurilor care trebuie plătite de cetățean”, se arată în referatul proiectului legislativ.Practic, noul proiect de act normativ ar trebui să aibă impact pozitiv atât asupra cetățenilor, cât și asupra mediului de afaceri, prin taxarea la depozitare la un nivel suportabil pentru operatorul de salubritate, fapt care va sprijini deschiderea și operarea mai eficientă a instalațiilor de gestionare a deșeurilor.Polaris vrea să scumpească gunoiulReamintim că, începând cu 1 ianuarie 2017, a intrat în vigoare legea nr. 383/2013 care instituie taxa de mediu în valoare de 80 de lei, aplicată pe tonă de deșeu inert și nepericulos depozitată la depozitul de deșeuri periculoase.„Achitarea taxei de mediu este o obligație legală, aplicată la nivel național tuturor cetățenilor, agenților economici și instituțiilor publice, prin intermediul operatorilor de salubrizare. Procedura de aplicare a noii taxe este următoarea: taxa de mediu va fi inclusă în tariful de salubrizare, operatorul de salubrizare colectează taxa, plătește operatorul depozitului de deșeuri nepericuloase (taxa de depozitare plus taxa de mediu), pentru că, în final, depozitarul să vireze integral taxa de mediu Administrației Fondului de Mediu. Introducerea taxei de mediu are drept consecință majorarea tarifului de salubrizare fără ca Polaris să obțină beneficii financiare în urma aplicării acestei taxe”, explică reprezentanții companiei de salubrizare Polaris M Holding.Aceștia susțin că singura calitate pe care-o deține Polaris în cadrul acestui demers este de simplu intermediar în încasarea unei taxe fiscale. Obiectivul final al aplicării taxei îl reprezintă virarea acesteia la Administrația Fondului de Mediu, prin intermediul căreia se reîntoarce, astfel, la Guvern, inițiatorul taxei.