LOTO. Vezi aici câţi bani poţi câştiga azi, la 6 din 49

LOTO. Vezi aici câți bani poți câștiga azi, la 6 din 49

Duminică, 7 decembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc. La Loto 6 din 49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 40,1 milioane de lei (peste 9 milioane de euro).La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproape 2 milioane lei (aproximativ 452.000 de euro).La Loto 5 din 40 reportul la categoria întâi are o valoare de peste 64.900 lei. Și la Super Noroc, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 87.200 de lei.Duminică, Loteria Romana organizează Tragerea Specială Joker de Moș Nicolae. Fondul de câștiguri al categoriei întâi, în valoare de peste 1.870.000 lei (peste 422.400 euro), se suplimentează cu suma de 100.000 de lei. Și la categoria a doua reportul înregistrat depășește 184.500 lei (peste 41.650 euro).Și la jocul Noroc Plus, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 108.000 de lei (peste 24.300 euro).