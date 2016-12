LOTO. S-a prezentat câştigătoarea marelui premiu la 6 din 49

LOTO. S-a prezentat câștigătoarea marelui premiu la 6 din 49

„Jucați și nu disperați! Speranța moare ultima!”, este mesajul adresat de norocoasa câștigătoare celorlalți jucători.Astăzi, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române câștigătoarea marelui premiu la tragerea Loto 6 din 49, din data de 5 aprilie, premiu în valoare de 13.435.030,72 de lei.Norocoasa câștigătoare participă de foarte mulți ani la jocurile loto, are în jur de 50 de ani și, de data aceasta, a ales numerele jucate la întâmplare.Biletul câștigător a fost jucat la agenția din Eforie Sud chiar duminică și, tot duminică, în direct, urmărind emisiunea „Lozul cel Mare”, jucătoarea norocoasă a aflat că pe biletul completat are cele șase numere norocoase. Ea a declarat că a plâns de bucurie și că încă se întreabă de ce Dumnezeu a ales-o pe ea.Familistă convinsă, primul gând când și-a dat seama că este câștigătoare a fost să-și ajute copiii. Este convinsă că perseverența este cheia succesului, iar povestea acestui câștig are mare legătură cu o întâmplare petrecută în 1979, când nu a apucat să joace la loto numerele favorite și acestea au ieșit câștigătoare. Femeia a mai spus că va continua să joace pentru că are încredere în norocul dumneaei.Câștigătoarea a ales să nu-și facă publică identitatea.