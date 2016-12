LOTO. Reporturile de peste 2,6 milioane de euro la 6 din 49 si Joker, pentru tragerile de mâine

Duminica, 1 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 si Super Noroc, dupa ce joi, 29 mai, Loteria Romana a acordat 17.485 de premii in valoare totala de peste 718.000 lei.La Loto 6 din 49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,57 milioane lei (peste 2,6 milioane de euro), iar la Noroc a ramas in joc un report cumulat in valoare de peste 2,2 milioane lei (peste 508.000 euro).La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,5 milioane lei (peste 2,6 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 113.000 lei (peste 25.800 euro).La Noroc Plus s-a inregistrat la categoria I un report in valoare de peste 34.000 lei.La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 211.000 lei (peste 48.000 euro), iar la Super Noroc reportul este in valoare de peste 64.000 lei (peste 15.000 euro).