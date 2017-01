LOTO. Report istoric la Joker şi la 6 din 49

LOTO. Report istoric la Joker și la 6 din 49

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc, după ce joi, 24 iulie, Loteria Română a acordat 15.895 de premii în valoare totală de 979.236,86 lei.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 17,96 milioane lei (peste 4 milioane euro), iar la Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 1,5 milioane lei (peste 339.700 de euro).La Joker, la categoria întâi, se înregistrează un report record în valoare de peste 13,45 milioane lei (peste 3 milioane euro), iar la categoria a doua se înregistrează un report în valoare de peste 105.250 lei (peste 23.830 de euro).La Noroc Plus s-a înregistrat la categoria întâi un report în valoare de peste 63.800 lei (aproximativ 14.450 de euro).Cel mai mare premiu câștigat la Joker până în prezent este în valoare de 13.258.464,73 lei și s-a câștigat pe 23 decembrie 2012.La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 297.329,60 lei (peste 67.330 de euro), iar la Super Noroc reportul este în valoare de peste 103.570 de lei (peste 23.450 de euro).La tragerea Noroc de joi, 24 iulie, s-a câștigat premiul de categoria a II-a in valoare de 190.743,93 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 35-003 din Timișoara și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6 din 49 și o variantă la Noroc.