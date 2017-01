Loto. Report istoric la Joker, peste trei milioane de euro şi report de aproximativ patru milioane de euro la 6/49

Loto. Report istoric la Joker, peste trei milioane de euro și report de aproximativ patru milioane de euro la 6/49

Joi, 24 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc, după ce duminică, 20 iulie, Loteria Română a acordat 24.941 de premii în valoare totală de 1.292.225 lei.La Loto 6 din 49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 17,74 milioane lei (aproximativ 4 milioane euro), iar la Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 1,7 milioane lei (peste 382.800 de euro).La Joker, la categoria I, se înregistrează un report record în valoare de peste 13,35 milioane lei (aproximativ 3 milioane euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 83.480 lei (aproximativ 18.800 euro).La Noroc Plus s-a înregistrat la categoria I un report in valoare de peste 57.000 lei (peste 12.840 de euro).Cel mai mare premiu câștigat la Joker până în prezent este în valoare de 13.258.464,73 lei și s-a câștigat în data de 23 decembrie 2012.La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 265.580 lei (peste 59.800 de euro), iar la Super Noroc reportul este în valoare de peste 101.400 de lei (peste 22.800 de euro).