LOTO. Report de peste 3,83 milioane euro la 6 din 49

Duminică, 24 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.La tragerile loto de joi, 21 iulie 2016, Loteria Română a acordat 10.929 de câștiguri în valoare totală de 557.277,16 lei.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 17 milioane lei (peste 3,83 milioane euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,8 milioane lei (peste 645.000 euro).În urma tragerii Joker de joi, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 11,3 milioane lei (peste 2,54 milioane euro). La Noroc Plus, reportul categoriei întâi este de peste 364.000 lei (peste 81.500 euro).Loto 5 din 40 are la categoria întâi un report de peste 243.000 lei (peste 54.000 euro), iar la jocul Super Noroc, reportul categoriei întâi este de peste 39.000 lei.La tragerile loto de joi, 21 iulie, un jucător din Miercurea Ciuc și alt jucător din București au câștigat premiul de categoria a doua la Loto 6 din 49, în valoare de cate 59.327,16 lei fiecare. Biletele norocoase au fost completate cu câte trei variante simple la Loto 6 din 49 fiecare.