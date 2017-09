LOTO. Report de peste 2,23 milioane de euro la 6 din 49

Pentru tragerile loto de astăzi, Loteria Română pune la bătaie premii de milioane de euro.Astfel, la Loto 6 din 49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de aprox. 10,2 milioane lei (peste 2,23 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,36 milioane de lei (peste 487.000 de euro).În urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,36 milioane de lei (peste 1,83 milioane de euro).La Loto 5/40, reportul categoriei I este de aproximativ 318.000 lei (aprox. 70.000 euro), iar la Super Noroc, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aprox. 5.000 de lei.La tragerea Noroc de duminică, 13 august, a fost câștigat premiul de categoria N-3, în valoare de 339.749,78 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Baia Mare și a fost completat cu o variantă la Loto 6 din 49 și una la Noroc.Și la Noroc Plus a fost câștigat duminică, premiul de categoria I, in valoare de 257.164,12 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Brașov și a fost completat cu două variante simple la Joker și una la Noroc Plus.