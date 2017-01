Loto. Report de peste 1,6 milioane de euro la 6 din 49

Duminică, 25 august, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc, după ce joi, 22 august, Loteria Română a acordat peste 12.000 de premii în valoare totală de aproximativ 708.700 lei.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 7,3 milioane lei (peste 1,65 milioane euro), iar la Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 1 milion lei (peste 225.225 euro).La Joker, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 1,9 milioane lei (peste 443.800 de euro), iar la categoria a doua se înregistrează un report în valoare de peste 140.600 lei (peste 31.660 de euro). La Noroc Plus s-a înregistrat, la categoria întâi, un report în valoare de peste 83.880 lei (peste 18.890 euro).La Loto 5 din 40, la categoria întâi, se înregistrează un report in valoare de peste 231.830 lei (peste 52.200 de euro), iar la Super Noroc reportul este în valoare de peste 122.122 lei (peste 27.500 de euro).Jucătorii pot asista la tragerile loto înscriindu-se la Biroul Comunicare al Companiei Naționale „Loteria Română” S.A., telefon 021/336.89.55 și e-mail pr@loto.ro.