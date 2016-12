LOTO. Report de 5,85 milioane de euro la 6 din 49

Duminică, 22 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.La tragerile loto de joi, 19 noiembrie, Loteria Română a acordat 14.300 de câștiguri, în valoare totală de peste 750.000 lei.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de 26 milioane lei (5,85 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de 3,85 milioane lei (peste 866.500 de euro).În urma tragerii Joker de joi, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 3,8 milioane lei (peste 855.000 de euro). La Noroc Plus, reportul categoriei întâi este de peste 52.000 lei (11.700 euro).Super Noroc are la categoria întâi un report de peste 75.000 lei (peste 16.800 euro).La tragerea Loto 5 din 40 de joi, 19 noiembrie, a fost câștigat premiul de categoria întâi, în valoare de peste 54.000 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București și a fost completat cu o combinată compusă și trei variante simple.Pe lângă marele premiu de categoria întâi, fericitul jucător a obținut și 25 de câștiguri de categoria a treia, astfel încât premiul total a fost de aproape 59.000 lei.