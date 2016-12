LOTO. Premii de peste 20 de milioane de euro, în numai două luni

În primele două luni ale acestui an, Loteria Română a acordat 933.790 de premii în valoare totală de peste 20,55 milioane de euroNumai luna februarie a acestui an, la jocurile automatizate, au fost câștigate peste 46,64 milioane de lei, adică mai mult de 10,5 milioane de euro.La Loto 6 din 49, s-au înregistrat 76.834 de câștiguri, în valoare totală de peste cinci milioane de lei (peste 1,1 milioane de euro).La Noroc, s-au înregistrat 933 de câștiguri, în valoare totală de aproximativ 514.000 lei (peste 115.600 euro).La Joker, s-au înregistrat 43.528 de câștiguri, în valoare totală de aproximativ 1,24 milioane de lei (aproximativ 279.000 de euro).La Noroc Plus, s-au înregistrat 8.479 de câștiguri în valoare totală de peste 475.000 lei (peste 107.000 de euro).La Loto 5 din 40, s-au înregistrat 1.002 de câștiguri, în valoare totală de peste 824.800 de lei (peste 185.600 euro).La Super Noroc, s-au înregistrat 4.806 de câștiguri, în valoare totală de peste 82.600 de lei (peste 18.600 euro).La Pronosport, s-au înregistrat 1.523 de câștiguri, în valoare totală de peste 52.700 de lei (aproximativ 11.900 euro).La Prono_S, s-au înregistrat 291 de câștiguri, în valoare totală de peste 10.400 de lei (peste 2.300 euro).La jocul Videoloterie, s-au înregistrat 343.869 de câștiguri, în valoare totală de peste 38,38 milioane de lei (peste 8,6 milioane de euro).