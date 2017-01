Loto / Numerele câștigătoare duminică, 12 iunie

Ştire online publicată Duminică, 12 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Loteria română organizeaza duminică, 12 iunie, o nouă serie de extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Rămâi alături de Realitatea.net pentru a afla numerele câștigătoare.Există un report uriaș, de aproximativ 2,94 milioane de euro la Loto 6/49 si de aproximativ 2,28 milioane de euro la Joker.Duminica, 12 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce joi, 9 iunie, Loteria Romana a acordat 9.844 de premii in valoare totala de 575.723,35 lei.La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 13,26 milioane de lei (aproximativ 2,94 milioane de euro), iar la Noroc a ramas in joc un report cumulat in valoare de peste 2,6 milioane de lei (aproximativ 578.000 de euro).La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 10,28 milione de lei (aproximativ 2,28 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 57.000 de lei (peste 12.500 de euro). La Noroc Plus s-a inregistrat la categoria I un report in valoare de peste 277.000 lei (peste 61.500 de euro).La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 24.000 de lei, iar la Super Noroc reportul este in valoare de peste 12.000 de lei.