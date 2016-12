LOTO. Din nou report la 6 din 49 şi Joker. Iată numerele extrase

1

Loto Joker

Hotie curata!!! Reamintesc cititorilor extragerile loto din Bulgaria in 2009. Au iesit ACELEASI numere doua extrageri la rand. Destul de ciudat...!!! Mai ciudat de atat este ca la prima extragere nu a fost niciun castigator, iar la a doua au fost 18 castigatori. Cine alege aceleasi numere care au iesit la tragerea anterioara? Sistemul de extragere a bilelor este electronic, identic ca la noi. In Europa de Vest extragerile se fac manual (mecanic). La noi, fiind mai evoluati, efectuam trageri controlate de calculator. Gata, m-am linistit, de azi am renuntat sa mai joc la loto (in Romania).