Loto. Câţi bani puteţi să câştigaţi la jocul Joker

Loto. Câți bani puteți să câștigați la jocul Joker

Joi, 9 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminica, 5 ianuarie, Loteria Română a acordat 19.739 de câștiguri în valoare totală de peste 2.156.188 lei.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 728.200 lei (aproximativ 161.822 euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,23 milioane lei (aproximativ 273.33 euro).În urma tragerii Joker de duminică, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de aproximativ șase milioane lei (peste 1,27 milioane euro). La categoria a doua reportul este de peste 241.570 lei, iar la categoria a treia reportul depășește 27.220 de lei. Și la jocul Noroc Plus, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 304.680 lei.Prima tragere din acest an a jocului Loto 5 din 40 a fost cu noroc pentru un jucător din județul Prahova. Biletul câștigător pentru categoria întâi a adus jucătorului din Ploiești care a completat o variantă simplă și o variantă la Noroc un premiu în valoare de 721.232 de lei (160.273 euro).La Super Noroc, la categoria întâi, reportul este de peste 69.360 lei. Jucătorii pot asista la tragerile loto înscriindu-se la Biroul Comunicare și Protocol al Companiei Naționale „Loteria Română” S.A., telefon 021.336.89.55 sau e-mail pr@loto.ro.