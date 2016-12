LOTO. Câţi bani puteţi câştiga la 6 din 49

LOTO. Câți bani puteți câștiga la 6 din 49

Duminică, 18 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.La tragerile loto de joi, 15 ianuarie, Loteria Română a acordat 13.039 de câștiguri în valoare totală de 612.204,35 lei.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 4,3 milioane lei (aproximativ 1 milion de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,45 milioane lei (aproximativ 323.800 de euro).La jocul Joker, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 3,2 milioane lei (aproximativ 715.600 de euro), iar la categoria a doua, reportul este de 121.585 lei (aproximativ 27.000 de euro). Și la jocul Noroc Plus, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 171.700 lei (aproximativ 38.200 de euro).La Loto 5 din 40, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 29.000 lei (aproximativ 6.400 euro), iar La Super Noroc, la aceeași categorie, se înregistrează un report în valoare de peste 18.200 lei (peste 4.000 de euro).Lozul Răzuibil „6 din 49” i-a adus unui jucător din județul Galați, un premiu în valoare de 500.000 lei, iar Lozul „Full Casino” a fost cu noroc pentru un jucător din Medgidia, județul Constanța, câștigând un premiu in valoare de 10.000 lei.