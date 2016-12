Loto. Câţi bani poţi câştiga la 6 din 49

Loto. Câți bani poți câștiga la 6 din 49

Joi, 27 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc, după ce duminică, 23 martie 2014, Loteria Română a acordat 26.024 de câștiguri în valoare totală de peste 1,8 milioane lei.La jocul Loto 6 din 49 se înregistrează un report în valoare de peste 4,2 milioane lei (aproximativ 940.000 euro), iar la Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 1,6 milioane lei (aproximativ 358.000 euro).La Joker, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 8,7 milioane lei (peste 1.946.000 euro). La Noroc Plus, reportul înregistrat la categoria întâi este de peste 506.860 lei (peste 113.400 euro).Reporturi mari sunt și la Super Noroc, cu o valoare de peste 20.360 lei (peste 4.555 euro) pentru categoria întâi.La tragerea Loto 5 din 40 de duminică, 23 martie, s-a câștigat premiul de categoria întâi în valoare de 467.552,96 lei. Biletul norocos a fost jucat in Sibiu și a fost completat cu patru variante simple.