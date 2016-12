LOTO 6/49 de Paşte. Vezi numele câştigătoare din 15 aprilie

LOTO 6/49 de Paște. Vezi numele câștigătoare din 15 aprilie

Ştire online publicată Vineri, 13 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

LOTO 6 din 49, REZULTATE la extragerea din 15 aprilie. NUMELE CÂȘTIGĂTOARE la extragerile Loto 6 din 49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40, Super Noroc și Noroc de duminica, 15 aprilie (15.04.2012).Loto 6/49: 38, 29, 16, 8, 28, 36LOTO 6/49 SuplimentarăJoker22, 25, 24, 13, 16 / 3Joker suplimentar29, 38, 31, 20, 24 / 105 din 4025, 7, 39, 38, 4, 21NorocSuper Noroc020049Noroc Plus492202Pentru jocurile Noroc, Noroc Plus si Super Noroc se va organiza o singura tragere.In prezent, la categoria I a jocului Loto 6/49 se inregistreaza un report in valoare de 651.604,71 lei.La jocul Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de 3.115.011,77 ( peste 710.000 de euro).La jocul Joker la categoria I, reportul este in valoare de 5.659.379,59 lei (aprox. 1.300.000 de euro).Un report in valoare de 47.910,96 lei se inregistreaza si la categoria I a jocului Noroc Plus.Care e reportul la Loto 5/40La jocul Loto 5/40 la categoria I se inregistreaza un report in valoare de 37.202,24 lei, iar la jocul Super Noroc la categoria I se inregistreaza un report in valoare de 44.194,03 lei.Duminica 15 aprilie, va avea loc cea de-a II-a etapa a jocului “Bila de 100.000”, unde vor fi prezenti in direct cei trei castigatori desemnati duminica trecuta in cadrul emisiunii “Lozul cel Mare”. Tot duminica se vor extrage alti trei castigatori la jocul “Bila de 100.000”.