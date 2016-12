Logo special Google, dedicat lui Freddie Mercury

Google marchează astăzi, printr-un logo special, împlinirea a 65 de ani de la nașterea lui Freddie Mercury, legendarul solist al grupului Queen. Acesta a venit pe lume pe 5 septembrie 1946, în Zanzibar, iar numele său adevărat a fost Frederick Bulsara. Când li s-a alăturat lui Brian May și Roger Taylor și au fondat grupul Queen, el și-a schimbat numele în Mercury. Au susținut împreună peste 700 de concerte.Freddie a murit pe 24 noiembrie 1991, bolnav de SIDA, dar a lăsat muzicii melodii unice precum „The show must go on”…Logo-ul Google îl înfățișează în diferite impostaze din videoclipurile sale și rulează melodia „Don't stop me now!”.