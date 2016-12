Locurile din casă periculoase pentru copil

Ştire online publicată Joi, 24 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Paza buna trece primejdia rea. Acest proverb devine fundamental important cand vine vorba de a asigura copilului tau un mediu cat mai sigur in propria casa. Chiar daca pentru unii pari paranoic, mai bine sa prevezi si sa te asiguri ca elimini cat mai multe dintre potentialele pericole pentru copil, decat sa te bazezi pe faptul ca poate el nu va explora casa chiar pretutindeni.Ingrijirea copilului este diferita in functie de etapele lui de dezvoltare: intr-un fel ai grija de un copil in primele 6 luni de viata, si altfel atunci cand bebelusul incepe sa exploreze mediul inconjurator de-a busilea si descopera un univers micro la care tu nici nu te-ai gandit. Trebuie sa reconfigurezi casa pentru perioadele lui de explorare in care va incepe sa se urce pe scaune si canapele; lucrurile depozitate sus vor deveni dintr-odata accesibile. Toate micile masuri de siguranta vor ajuta copilul sa fie mult mai ferit de pericole chiar si atunci cand nu esti in apropierea lui.