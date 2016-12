Locuri de muncă în străinătate pentru constănţeni. Iată unde şi ce se caută!

Locuri de muncă în străinătate pentru constănțeni. Iată unde și ce se caută!

r Lună de lună sute de constănțeni îngroașă rândurile șomerilor. Cum de muncă se găsește greu prin țară, iar salariile sunt din ce în ce mai mici, mulți își încearcă norocul în străinătate. Dar nici acolo nu îi așteaptă câinii cu covrigi în coadă. Oferta de locuri de muncă peste hotare este mult mai subțirică decât în anii trecuți și, în general, se caută oameni pentru muncile grele. E drept că nici salariile nu se compară cu cele din România!Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă propune, săptămânal, prin rețeaua Eures diferite posturi în țări din Europa. În prezent, în Austria se caută șapte drujbiști. Salariul oferit este de 1.200 de euro net. Iar în Danemarca este nevoie de 25 de stagiari-lucrători calificați în ferme, care vor fi plătiți cu aproximativ 1.260 de euro brut lunar. Unii angajatori oferă cazare lângă ferme, contracost, alții vă pot ajuta să găsiți cazare în apropierea fermei, cu o chirie între 200 și 300 de euro pe lună. Durata contractului este de șase până la 18 luni. Se muncește 37 de ore pe săptămână, iar dacă se fac ore suplimentare se plătesc conform contractului de muncă. Asistenții medicali, în topul cerințelorÎn domeniul medical, în Belgia, la Novellas International, sunt cinci posturi disponibile de asistenți. Salarizarea este în funcție de vechime. Pentru primul an lucrat retribuția este de 2.142,16 euro brut pe lună, adică 13 euro brut pe oră, 25.705,98 euro brut pe an. Dacă știți limba germană puteți aplica și pentru un post de asistent medical generalist în Germania. Se cere calificare în domeniu, se asigură cazare și masă, iar salariul este între 1.500 și 2.000 de euro brut pe lună. În Italia, Instituto Sant Anna di Ezio Pugliese S.R.L. angajează patru medici pentru medicină de recuperare fizică sau medic neurolog. Se oferă un salariu de aproximativ 2.000 de euro net pe lună. Munciți într-un restaurant de cinci steleDacă nu aveți pregătire în aceste domenii puteți opta pentru un post de recepționer la restaurantul francez „La Perla” din Quatar. Trebuie doar să mai fi lucrat într-un restaurant de cinci stele, să fiți prezentabil, responsabil, prietenos și să vorbiți limba engleză fluent. Dacă aveți experiență ca manager de restaurant este disponibil un post în același restaurant. În ambele cazuri salariul este negociabil, iar cazarea este gratuită, transportul gratuit și asigurările medicale și biletul de avion dus-întors. 800 de euro pentru îngrijire bătrâni în ItaliaPe site-urile de specialitate se mai găsesc posturi de muncitori agricoli în Spania, pentru cules ci-trice. Plata se face numai în funcție de norma de muncă realizată - 1,20 de euro pe lădiță. Se asigură ca-zare în condiții decente, în apar-tamente, iar chiria se plătește lunar, 100 de euro de persoană. În Italia sunt disponibile posturi de îngrijitori bătrâni și copii. Salariile sunt cuprinse între 600 și 800 de euro net pe lună, dar cazarea și masa sunt gratuite. Se cere experiență anterioară în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice și a copiilor, calm, răbdare, adaptabilitate la mediul de lucru și la obiceiurile persoanelor cărora li se prestează, îngrijire, seriozitate și dorință reală de a munci. Cunoașterea limbii italiene la nivel mediu este elimi-natorie la selecția și recrutarea candidatelor. Bucătari și bone în Marea BritanieÎn Marea Britanie se caută 50 de bucătari, cu diferite specializări. Programul de lucru este de 40-48 de ore pe săptămână, cu două zile libere pe săptămână și concediu legal de 39 de zile pe an. Salariul oferit, în funcție de post, este între 1.000 și 1.800 de lei lunar. Dacă aveți între 18 și 30 de ani și cunoașteți la nivel mediu limba engleză puteți pleca urgent ca bonă în Marea Britanie, Suedia sau Irlanda. Carnetul de conducere constituie un avantaj. Salariul este între 80 și 120 de lire sterline pe săptămână, în funcție de expe-riență și programul de lucru, iar cazarea și masa sunt asigurate. Soț și soție în FranțaȘi dacă știți limba franceză măcar la nivel mediu există și posturi de îngrijitori clădiri în Franța. Persoana respectivă trebuie să facă lucrări de curățenie, mici reparații curent, întreținere parte electrică, instalații sanitare și spații verzi. Există posibilitatea de a lucra cu soția, angajată ca și cameristă. Cazarea este asigurată de angajator, pre-cum și transportul și asigurarea medicală. Salariul este între 1.000 și 1.500 de euro pe lună.