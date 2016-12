Locuri de muncă în Germania pentru educatoarele din Constanţa

Locuri de muncă în Germania pentru educatoarele din Constanța

Un salariu brut de 2300 de euro pe lună, perfecționare profesională didactică și sprijin în găsirea unei locuințe sunt doar câteva dintre beneficiile pe care le pot avea educatoarele din Constanța care vor să muncească în străinătate. Toate cu condiția să cunoască limba germană și să dețină o diplomă de studii recunoscută de stat.25 de locuri pentru educatoare prin AJOFMAgenția Județeană pentru Ocu-parea Forței de Muncă Constanța a primit o ofertă de 25 de locuri de muncă pentru educatoare în Ger-mania.De aceea, reprezentanții Asociației Internaționale pentru Tineret și cei ai Biroului pentru Tineret vor veni în luna iulie în România pentru in-terviuri. Rezultatele acestora vor fi comunicate în aceeași zi și se vor semna contracte de muncă cu plecare în Germania la mijlocul lunii septembrie 2013.„Aplicațiile candidatelor trebuie să conțină copie după diploma de bacalaureat (pentru absolventele liceului pedagogic), diploma de licență și modulul pedagogic sau dovada desfășurării activității într-o grădiniță, adeverință sau certificat limba germană.Diploma obținută în România trebuie să fie recunoscută de către autorități, recunoașterea diplomelor se poate face înainte de venirea în Germania. Solicitanții trebuie să dețină cunoștințe foarte bune de limba germană, nivel C1", a explicat Elena Pană, consilier EURES.Candidații sunt ajutați să se adaptezePotrivit reprezentanților AJOFM Constanța, toate candidatele, indiferent dacă au sau nu au calificarea recunoscută, vor urma, în primul an, un curs de adaptare după modelul educațional din Germania.„În primul an toate persoanele selectate vor locui în aceeași clădire sau în vecinătate, urmând ca, după această perioadă, fiecare persoană să primească sprijin pentru găsirea unei locuințe de închiriat, în funcție de locul de muncă.Cheltuielile de transport, atât în România pentru interviuri, cât și transportul către Germania sunt finanțate de către Asociația Inter-națională pentru Tineret. Se oferă consiliere de integrare în primul an, consiliere în limba română în situația apariției unor conflicte, perfecționare didactică în funcție de activitate, un loc de muncă variat, creativ, siguranța pregătirii profesionale, precum și o activitate independentă. Acestea trebuie să știe că durata contractului este nedeterminată.Candidatele care au deja califica-rea recunoscută și vorbesc perfect limba germană vor fi angajate direct ca educatoare, cu un salariu de 2.300 euro brut pe lună. Candidatele care au studiat germanistică și au lucrat deja în grădinițe sau au cursuri de pedagogie specială și vorbesc limba germană la nivelul C1, dar care nu vor primi direct o recunoaștere a calificării, vor fi încadrate ca ajutor în grădinițe (KITA) și vor primi un salariu de 1.800 de euro brut pe lună, adică 1.300 de euro net pe lună”, comple-tează reprezentantul AJOFM.v v vCandidatele trebuie să transmită C.V-ul în model Europass în limba germană, însoțit de diplomele de studiu, pe adresa de e-mail simo@vij-stuttgart.de. Data limită de aplicare este 30 iunie 2013.Pentru informații persoanele interesate sunt așteptate la sediul A.J.O.F.M. Constanța, strada Lacului, nr. 14, Compartiment EURES, situat la mezanin, persoana de contact fiind consilierul EURES - Elena Pană, la numărul de telefon: 0241.481.553.