Locuinţele ieftine pentru tineri sunt, de fapt, scumpe şi de proastă calitate

Locuințele ieftine pentru tineri sunt, de fapt, scumpe și de proastă calitate

Programul locuințelor ieftine pentru tinerii constănțeni se cam năruiește. Tamtam-ul cu care a fost lansat proiectul chiar în campania electorală a alegerilor locale nu a fost uitat nici acum de către miile de tineri, viitori beneficiari. Li se promitea atunci o locuință nouă, modernă și, mai ales, ieftină. Între timp, au fost chemați pentru semnarea contractelor și pentru achitarea avansului. Acum, când au început să se ridice faimoasele blocuri, oamenii pot vizita pentru prima dată șantierul pentru a vedea cam cum vor arăta viitoarele lor case. Și nu sunt foarte încântați. Locuințele au fost construite cu mare economie de materiale de calitate și vor fi livrate beneficiarilor la roșu, urmând ca ei să se ocupe de finisaje și de toate instalațiile. Între vecini, pereți de rigips „Ne-am încântat la început. Era vorba de un apartament cu două camere, de 37.000 de euro. Apoi, când am făcut precontractul, fără să dăm avans, am văzut că, din cei 70 de metri pătrați specificați în contract, numai jumătate sunt în apartamentul respectiv, restul sunt pe casa scării, holurile comune. Nu mi se pare corect, dar am zis, hai, mergem mai departe să vedem cum va arăta casa la final. Și ieri am fost pe șantier. Am fost șocați. Apartamentul este, de fapt, o garsonieră cu mai mulți pereți. Compartimentarea este făcută cu panouri de rigips atât în interiorul apartamentului, cât și la zidurile cu vecinii. Așa că izolarea fonică practic nu există. Bucătăria nu are nicio aerisire, iar balconul, care ar fi trebuit să fie de un metru lățime, cred că nu are decât jumătate de metru. După ce că eram dezamăgiți, când am ieșit din bloc, un muncitor ne-a întrebat dacă ne plac apartamentele și ne-a sfătuit să ne cumpărăm mai bine un apartament ceaușist”, ne-a declarat Mădălina S., viitoarea soție a unuia dintre beneficiarii programului Primăriei Constanța. „Când am ajuns acasă am făcut consiliu de familie cu părinții și, după o oră, am mers și am anulat contractul”, a mai precizat femeia. Prețuri peste piața imobiliară Dezamăgită este și familia Badea. Sperau că, până la nașterea primului lor copil, în luna iunie, se vor muta în casă nouă. Și ei aveau contract tot pentru apartament cu două camere, dar, cel mai probabil, îl vor anula în perioada următoare. „Inițial, când piața imobiliară nu intrase în criză, prețul apartamentului din programul primăriei era foarte bun. Chiar dacă era la roșu, cu finisaje și instalații, tot nu ajungea la prețurile din blocurile vechi. Acum, făcând o socoteală simplă, dai 37.000 de euro pe apartament, cu credit la bancă cu tot, te ajunge poate la 50.000. Mai ai nevoie de cel puțin 10.000 de euro pentru a-l face locuibil și ajungi la 60.000. Păi cu 60.000 de euro găsești apartament cu trei camere gata amenajat, în care vii cu hainele și te muți. Așa că nu se mai merită. Încă ne mai gândim, dar, având în vedere și proasta calitate a lucrărilor, cred că vom renunța. Oricum nu cred că vor avea bani să termine blocurile la timp, pentru că știu foarte multe persoane care deja au anulat contractele”, ne-a spus David Badea. În loc de concluzie, am putea spune că era de așteptat ca o locuință ieftină să fie de proastă calitate, dar conceptul de locuințe ieftine propus de Primăria Constanța se referea la realizarea și susținerea cheltuielilor cu infrastructură și utilități de către instituție, reducându-se astfel prețul de achiziție al apartamentelor. În realitate, însă, prețurile au ajuns să fie peste cele din piața imobiliară actuală, iar calitatea să fie mult sub cea din prea blamatele blocuri ceaușiste. *** Consiliul Local Municipal Constanța se reunește, astăzi, într-o ședință extraordinară pe a cărei ordine de zi se află, poate deloc întâmplător, un singur proiect de hotărâre care vizează reducerea prețului de vânzare la locuințele ieftine pentru tineri.