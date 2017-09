Locatarii cartierului Boreal, terorizaţi de manelele din Palazu Mare!

Locatarii cartierului Boreal, terorizați de manelele din Palazu Mare!

Chiar dacă este la periferia Constanței, Boreal este privit de mulți ca fiind un cartier select, cu vile elegante, mașini de lux la porți, zonă împrejmuită și pază la intrare. Însă, chiar și așa, locatarii se plâng că toată vara au fost nevoiți să asculte manele de la vecinii lor din Palazu Mare și că nu au toate străzile asfaltate.„Un artist ce s-a «produs» la Palazu Mare toată vara, probabil, nu a fost admis la clasa pregătitoare și pe la 3 dimineața își vărsa focul într-un clarinet. Sincer, ne-am compătimit reciproc: el chinuind clarinetul și eu ascultându-l”, ne-a povestit un locatar al cartierului Boreal.Bărbatul spune că, noapte de noapte, de-a lungul sezonului estival, a avut parte de concerte de manele care au răsunat în tot cartierul, de la un bar din Palazu Mare.„Aseară, vulturii au revenit în forță în Palazu Mare! Lipsa de reacție a locuitorilor mă determină să cred că sunt obișnuiți să adoarmă în ritm de manele. În ce mă privește, eu voi protesta zilnic la concertele lui Salam & Co”, ne mai spunea, recent, constănțeanul, la numai câteva zile după ce ne anunța: „Aseară, la barul din Palazu Mare s-au produs doar instrumentiștii. Percutistul a fost cel mai tare!”.„Pe ei chiar nu-i controlează nimeni?“Dincolo de umorul amar al declarațiilor constănțeanului locatar la Boreal, acesta spune că a făcut sesizări către instituțiile locale de control, dar se pare că niciuna nu a reușit să-i facă pe maneliști să dea muzica mai încet.„Am sesizat Direcția de Sănătate Publică, Poliția Locală, Primăria Constanța, dar nu știu ce s-a ales de plângerile mele, căci spectacolele au continuat. Mă întreb: pe cei care le difuzează «creațiile muzicale» ce ne zgârie urechile în miez de noapte nu-i controlează nimeni? Nu știu cum pot dormi cei din Palazu Mare sau ce fenomen se petrece acolo de răsună muzica atât de tare, tocmai până în cartierul Boreal”, ne-a mai spus constănțeanul.Încă mai sunt străzi neasfaltateSe pare însă că acesta nu este singurul care aude manelele „fraților” de peste drum, ci supărări sunt în rândul multor locatari din cartier, dar nimeni nu a luat până acum poziție.„Dar, problema este mai veche, nu doar de anul acesta. Sunt nopți în care chiar și cu geamul închis se aude tot și este imposibil să te odihnești și nopți în care abia dacă se sesizează vreun sunet”, ne-a declarat un alt locuitor al zonei.Acesta este însă supărat și de faptul că încă mai sunt străzi neasfaltate în cartierul Boreal.„Investitorii nu s-au ținut de cuvânt. Probabil că ei ar fi vrut să vină primăria să asfalteze. De exemplu, strada Brest este numai pe jumătate asfaltată și acea porțiune a fost făcută tot de noi. Am strâns bani și am făcut lucrările, după care, când am vrut să o terminăm, nu ne-a mai lăsat primăria. Și atunci ne mobilizasem, strânsesem suma necesară, găsisem o firmă care făcea lucrările și puteam să plătim în rate, dar s-a găsit un Gică-Contra care a sesizat primăria și ne-am trezit cu Disciplina în Construcții pe cap, care ne-a spus că vom fi amendați dacă facem lucrările, pentru că este domeniu public și numai Primăria Constanța poate să execute lucrări. Culmea era că noi nu ceream nimic, ci doar ne ofeream să facem, dar nici așa nu s-a putut. Așa că jumătate din stradă este și acum neasfaltată, este plin de praf, nici nu putem să ținem geamurile deschise”, ne-a declarat constănțeanul.v v vNe-am deplasat la fața locului, însă nu ni s-a permis accesul în incinta cartierului. O persoană care nu s-a prezentat și care nici măcar nu părea că ar face parte din echipa de pază a zonei ne-a înștiințat că este proprietate privată și ne-a închis porțile.