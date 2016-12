Litoralul românesc trece la turismul all inclusive

Turiștii încep să prindă gustul vacanțelor cu toate serviciile incluse. Cererea pentru serviciile all inclusive pe litoralul românesc a crescut de trei ori față de anul 2014. Potrivit unui studiu recent realizat de tour-operatorul Mareea, astfel de pachete sunt din ce în ce mai căutate, mai mult decât atât, valoarea medie a scăzut cu 6,4 la sută.„Studiul s-a axat pe preferințele turiștilor români și străini, atât pe stațiuni, cât și la nivelul general al vânzărilor. Astfel, pentru evidențierea tendințelor care vor caracteriza sezonul estival - litoral 2015, studiul s-a raportat la intervalul rezervărilor înregistrate în perioada 1 octombrie 2014 - 15 mai 2015", explică Marius Usturoiu, reprezentantul tour-operatorului.Dezvoltarea numărului de unități hoteliere care au decis implementarea serviciilor all inclusive în acest sezon a determinat, în mod clar, scăderea prețului valorii medii a prețului pentru un pachet la 1.155 lei față de 1.234 lei în 2014. Măsurile fiscale implementate în 2015, printre care reducerea TVA la pachete turistice, au accentuat tendința de scădere a prețurilor, în paralel cu îmbunătățirile aduse de hotelieri bazelor materiale, cum ar fi alte facilități precum spații de joacă, piscine, agrement etc.„Numărul de turiști care au ales, până la acest moment, hotelurile cu facilități all inclusive a înregistrat o creștere spectaculoasă de 289,8 la sută față de 2014, în timp ce valoarea vânzărilor a crescut cu 271 la sută. Creșterea înregistrată are cauze multiple, precum măsurile fiscale adoptate, creșterea numărului unităților hoteliere și a calității serviciilor oferite de acestea, precum și consolidarea produsului all inclusive în România, datorită promovării efectuate de agenții și hotelieri. Totodată, creșterea este determinată și de orientarea românilor către piața românească, în detrimentul destinației Bulgaria, care începe să scadă în preferințele turiștilor”, a mai adăugat Usturoiu.Au crescut vânzările în toate stațiunileÎn ce privește sezonul estival 2015, se pare că deja se înregistrează o creștere de peste zece procente a celor care au optat până în acest moment pentru această destinație, comparativ cu anul precedent. În topul preferințelor se situează stațiunea Mamaia, cu 56 la sută din totalul ponderii turiștilor, în creștere cu 2 la sută față de 2014, urmată de Eforie Nord 12 la sută, Jupiter 8 la sută, Venus 7 la sută, Neptun 7 la sută etc.Voucherele de vacanță - salvarea turismuluiDe asemenea, operatorii din turism își pun speranțe mari în legiferarea acordării de vouchere de vacanță. „Săptămâna trecută, voucherele de vacanță au primit avizul favorabil în comisia reunită, iar săptămâna viitoare intră în plen, astfel încât în 30 de zile am putea avea normele metodologice. Dacă facem o socoteală simplă, în care avem aproximativ 5,3 milioane de angajați și încă 600 de mii de funcționari publici și doar zece la sută vor primi vouchere, adică aproximativ 600 de mii, cu o valoare medie de 3.000 de lei, ar însemna deja o infuzie de capital în industria turistică de peste 400 de milioane de euro. Dorim să ne îndreptăm atenția atât pe plan internațional, cât mai ales pe piața internă din România, care și-a pierdut în ultimii ani propriii turiști. Avem potențial, avem resurse de invidiat, însă pentru promovarea turismului este nevoie de servicii de calitate, care să se poată face doar cu profesioniști, oameni cu experiență și extrem de serioși”, a declarat Mirela Matichescu, președintele Autorității Naționale pentru Turism.