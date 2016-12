Litoral 2014: Evaziune fiscală, mizerie, pizza cu viermi

Ştire online publicată Marţi, 05 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au dispus suspendarea activității a 39 de firme care operau pe litoral, după ce au constatat că acestea încălcau obligația legală de utilizare a casei de marcat sau de emitere a bonului fiscal.În lunile iulie și august, inspectorii antifraudă au verificat corectitudinea atât a administratorilor de plaje, care închiriază șezlonguri și ambarcațiuni de agrement, cât și a patronilor de cluburi, restaurante și terase de pe litoral.Au fost verificați 264 de contribuabili și au fost constatate 530 de abateri, pentru sancționarea cărora inspectorii au dispus amenzi totale de 1,87 milioane lei și confiscări de numerar și bunuri în valoare totală de 198.490 de lei.De asemenea, inspectorii au dispus suspendarea activității comerciale pentru 39 firme, deoarece au constatat ca încălcau obligația legală de utilizare a casei de marcat sau de emitere a bonului fiscal.„O bătaie de joc!“Trei terase din sudul litoralului și o patiserie din Constanța au fost închise temporar de către inspectorii pentru protecția consumatorilor, după ce au fost descoperite mai multe nereguli, între care alimente expirate, fără elemente de identificare, mizerie în bucătării și viermi într-o pizza.Inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, coordonați de către președintele ANPC, Marius Dunca, au făcut, ieri, un control în stațiunile 2 Mai și Vama Veche, informează Mediafax.În urma acestor verificări, echipele ANPC au descoperit nereguli la trei terase, una din 2 Mai și două din Vama Veche. Astfel, echipele de control au găsit multe produse expirate, produse fără elemente de identificare, mizerie și muște în bucătării.Președintele ANPC a declarat că, din aceste motive, cele trei unități au fost închise temporar până la remedierea deficiențelor, fiecare dintre acestea urmând să primească o sancțiune de până în 50.000 de lei, în funcție de neregulile constatate.Inspectorii au verificat apoi o patiserie din centrul municipiului Constanța, după ce au primit o reclamație din partea unui consu-mator care a găsit viermi într-o pizza cumpărată din acel loc. În momentul când a văzut echipele ANPC în local, uneia dintre angajate i s-a făcut rău, aceasta având nevoie de îngrijiri medicale.Marius Dunca a spus că, în urma controlului, au fost găsite multe produse fără identificare, ingrediente expirate din 2013, produse ținute în condiții improprii, dar și viermi într-o pizza.„În urma unei sesizări făcute de un consumator, am venit și am verificat. Acesta ne-a sesizat că a cumpărat o pizza din acest loc, în care a găsit viermi. În urma controlului, am verificat imediat, am găsit pizza cu viermi, foarte multe produse fără elemente de identificare, dar și ingrediente expirate din 2013. Este o bătaie de joc!”, a declarat președintele ANPC.El a precizat că patiseria a fost închisă până la remedierea deficiențelor și a primit o amendă de 10.000 de lei.Alte două terase, una din Mamaia și cealaltă din Costinești, au fost închise temporar de către ANPC, zilele trecute, în urma mai multor nereguli constatate.