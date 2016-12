Lista asociaţiilor care riscă să rămână fără apă din cauza restanţelor către RAJA

Lista asociațiilor care riscă să rămână fără apă din cauza restanțelor către RAJA

Pentru perioada 13 - 16 martie 2012, 34 asociații de locatari ori proprietari din Năvodari sunt avizate pentru debranșare din cauza datoriilor de peste 60.000 lei către S.C. RAJA S.A. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu și-au achitat restanțele. „Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonații rău-platnici este debranșarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor, în doar câteva zile, își achită cea mai mare parte a restanțelor. În aceste condiții, săptămânal sunt avizați sute de abonați cu restanțe, indiferent de statutul juridic al acestora”, precizează purtătorul de cuvânt al S.C. RAJA S.A., Irina Oprea.A.P. 12 Est, de pe str. Meduzei nr.2, președinte Constantin Dumitrașcu, administrator Maria Omocea, are de plătit 2.254,65 lei. A.P. Cabana M1 M2 de pe str. Cabanei nr.4, administrator Ana Iuliana Maxim, are de plătit 2.714,08 lei. A.P. 33 Est de pe str. Meduzei, nr. 33, președinte Florin Petre, administrator Ana Vasile, are de plătit 2.594,99 lei. A.P. M2A, de pe str. Midiei nr.9, președinte Mirela Dogariu Mirela, administrator Maria Enica, are de plătit 4.413,77 lei. A.P. 17A Est, de pe str. Meduzei, bl. 22Est, președinte Constantin Irimia, administrator Maria Iancu, are de plătit 2.934,49 lei. A.P. 2 Sud, de pe str. Rândunelelor, președinte Gheorghe Neacșu, are de plătit 2.900 lei. A.P. Rândunica, de pe str. Rândunelelor nr.2, președinte Mihai Iacob, are de plătit 727,43 lei. A.P. Bl. RA1, de pe str. Rândunelelor nr.17, președinte Stelică Chiriac, administrator Florentina Mereș are de plătit 584,54 lei. A.P. Bl.F4, de pe str. Frunzelor, președinte Toma Ghiță, administrator Olga Marilena Rus, are de plătit 1.084,88 lei. A.P. 28 Est Speranța, de pe str. Delfinului nr.5, președinte Cătălin Pajvantu, administrator Leonora Mișcă, are de plătit 2.583,72 lei. A.P. Nufărul 34 Est, de pe str. Nuferilor, bloc 34 Est, președinte Manole Badea, administrator Viorica Simion, are de plătit 1.561,26 lei. A.P. 4 Sud, de pe str. Rândunelelor, bloc 4, președinte Cristina Dumitru, administrator Vasilica Agiu, are de plătit 2.475,88 lei. A.P. 30 Est, de pe str. Delfinului nr.6, președinte Stelian Tălpac, administrator Ioana Pătrașcu, are de plătit 1.686,57 lei. A.P. Bl. 22 Sud, de pe str. Frunzelor nr.18, președinte Liliana Vasilescu, administrator Gheorghe Petrovici, are de plătit 3.291,59 lei. A.P. Crizantema, de pe str. Crizantemelor nr.39, președinte Julieta Mariana Beli, are de plătit 2.009,08 lei. A.P. Ogorului O4, de pe str. Ogorului, bloc O4, președinte Victoria Tănase, administrator Daniela Băltoi, are de plătit 576,5 lei. A.P. Panseluțelor, aleea Panseluțelor nr.1, președinte Vasilica Ndu, administrator Julieta Mariana Beli, are de plătit 2.132,2 lei. A.P. Pro Cabana, de pe str. Cabanei, bloc C 28, președinte Mariana Ailesei, are de plătit 2.075,44 lei. A.P., bloc A2B, de pe str. Albinelor nr. 2, președinte Andra Damian, administrator Maria Milu, are de plătit 1.557,51 lei. A.P. O7 Sc. A ™” #X— B, de pe str. Ogorului, bloc O7, președinte Ion Chițu, administrator Gabriela Raita, are de plătit 365,6 lei. A.P. Pescărușului 90, de pe str. Pescăruș, nr.90, președinte Marin Rotaru, administrator Geta Gheorghe, are de plătit 1.817,3 lei. A.P. Metro, de pe str. Albinelor nr.14, președinte Stan Ioniță, administrator Constanța Rusu, are de plătit 828,38 lei. A.P. 21 Est, de pe str. Meduzei nr.5, președinte Maria Modiga, administrator Gheorghe Petre, are de plătit 2.409,26 lei. A.P. Stadion Constanței, președinte Silica, administrator Ana Vasile, are de plătit 1.060,28 lei. A.P.P4, de pe str. Pescărușului nr.87, președinte Dumitru Nica, administrator Rodica Nica, are de plătit 1.974,68 lei. A.P. 21 Sud, de pe str. Frunzelor nr.16, președinte Ioan Pohariu Ioan, administrator Olga Rus, are de plătit 1.900 lei. A.P. 14 Sud, de pe str. Panseluțelor nr.5, președinte Maria Topliceanu, administrator Alecsandrina Livan, are de plătit 1.349,5 lei. A.P. P7-P10, de pe str. Pescărușului, bloc P7, președinte Teodor Hanza, administrator Livia Iordache, are de plătit 285,32 lei. A.P.C3A, C3B, de pe str. Culturii, bloc C3, președinte Manuel Băltaru, administrator Elena Mihai, are de plătit 2.334,79 lei. A.P. G2, de pe str. Cabanei, bloc G2, președinte Aurica Dima, administrator Anișoara Gidiuta, are de plătit 2.173,34 lei. A.P. 2 Crini, de pe str. Crinului nr.2, președinte Maricica Cornea, administrator Florența Mototolea, are de plătit 1.181,38 lei. A.P. 66 Sud, de pe str. Crinului nr.4, președinte Marinela Maxim, administrator Alexandrina Cozianu, are de plătit 1.236,03 lei. A.P. 31 Est, de pe str. Meduzei, președinte Constantin Bursuc, administrator Maria Iancu, are de plătit 2.227,35 lei. A.P. Bl.64, aleea Panseluțelor nr.2, președinte Florin Ciobanu, administrator Rodica Hrițcu, are de plătit 1.529,6 lei.