Lidl construieşte un nou magazin în locul fostei fabrici Dobrogea

LIDL

Draga Mister Tepes, Dupa o prima analiza involuntara a numelui dumneavoastra, se poate observa relativ usor, spiritul de justitiar. In calitate de simplu cetatean am impresia ca sunteti un domn cu o mentalitate mult prea clasica pentru acest oras si in mod cert pentru Romania, nu mergem mai departe... Permiteti-mi va rog cateva remarci la adresa comentariului dumneavoastra: 1. Pareti foarte miscat de faptul ca se va lansa un nou proiect in Constanta care nu este congruent cu stilul dvs de manager conducator, parand totodata cel putin actionar majoritar la Kaufland. 2. Cel mai probabil locuiti sau ati copilarit prin zona "Piata Grivitei" si sunteti profund afectat fara nicio logica si fara sens lansat in acest articol... 3. Conducerea orasului nu a fost aleasa sa va transforme dvs, mister Tepes, Piata Grivitei stat in stat... 4 Ignorati va rog pentru moment asflatarile si curatenia fictiva, centrele civice... inainte de toate trebuie sa se schimbe oamenii, daca sunt toti ca majoritatea celor din piata Grivitei, fiti dumneavoastra sigur, Mister Tepes, ca toate aceste proiecte dorite de dvs vor fi in zadar. 5. Sunteti usor fixat pe Str. Stefan cel Mare si toata acea zona, se pare ca din nou sunteti subiectiv si utilizati chiar si puncte de reper de genul "fostei Militii". Daca citeste acest comentariu un elev de clasa a V-a sau a VIII-a sa zicem, cum repereaza el Fosta Militie, stimate mister Tepes? :) (zambet 2016). In concluzie, dupa parerea mea, sunteti un mare clasic care poate sta indubitabil langa marii clasici ai Romaniei. P.S. FYI: http://www.cugetliber.ro/stiri-social-piata-grivitei-va-fi-rasa-de-pe-fata-pamantului-cum-va-arata-noua-piata-din-centrul-constantei-galerie-foto-288715