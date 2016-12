LICITAŢII ÎNCINSE! BĂTAIE pe PLAJELE din MAMAIA şi VAMA VECHE

LICITAȚII ÎNCINSE! BĂTAIE pe PLAJELE din MAMAIA și VAMA VECHE

Cu turiștii bătând la ușă și speranța că vor da lovitura, agenții economici de pe litoral s-au înscris cu sutele la licitațiile pentru plaje. Cei mai mulți au râvnit la nisipul din Mamaia, dar nu s-au lăsat mai prejos nici cei din Vama Veche, acolo unde se anunță aglomerație mare în acest sezon estival care va începe peste numai câteva zile. Administrația Bazinală de Apă "Dobrogea - Litoral" a scos la licitație aproape 300.000 de metri pătrați de sectoare de plaje, de-a lungul întregului litoral. Licitațiile se desfășoară pe parcursul a trei zile. Dacă vor rămâne sectoare nelicitate ele vor fi propuse din nou, într-o altă rundă de oferte.Cea mai mare concurență este, așa cum era de așteptat și cum s-a întâmplat și în ultimii ani, pentru plajele din stațiunea Mamaia, unde sunt scoase la licitație 89 de sectoare. Printre cei care se luptă să câștige licitația se numără atât hotelieri, care își doresc plaja din dreptul hotelului lor, cât și alți agenți economici."Anul trecut a fost un an bun pentru turismul de la litoralul românesc și s-a câștigat destul de bine. De aceea, anul acesta am avut multe oferte, chiar și pe plajele unde de obicei nu erau oferte. În total, au fost cumpărate 415 caiete de sarcini. Au fost depuse 305 oferte, cele mai multe pentru sectoare din Mamaia și Vama Veche. Majoritatea ofertelor au venit din partea hotelierilor, care doresc să închirieze plaja din dreptul unității pe care o administrează. În medie, au fost aproximativ patru oferte pentru un singur sector", a declarat, pentru "Cuget Liber", purtătorul de cuvânt al Administrației Bazinale de Apă "Dobrogea - Litoral", Cătălin Anton.Prețurile de închiriere diferă în funcție de zonă. În Mamaia sunt disponibile plajele din dreptul Clubului Enigma și al Campingului Turist, din dreptul hotelurilor Flora, Rex, Savoy, Ambasador, Lido, Amira, Golden Tulip, Palas, Pelican, Olt, Mercur, Minerva, Riviera, Iaki, Palm Beach și Tomis, dar și din dreptul binecunoscutului club Ego, Terasei Crazy, Terasei Ipanera, Cluburilor Kudos și La Cucaracha.Agenții economici care vor câștiga sectoare de plajă au posibilitatea să le administreze pe un an sau pe doi, în funcție de zona pentru care au optat. Imediat ce vor fi declarați câștigători și vor fi puși în posesia sectorului, ei trebuie să se apuce repede de treabă pentru a-și întâmpina turiștii cum se cuvine.Astăzi sunt programate licitațiile pentru sectoarele scoase la închiriere în sudul litoralului, în stațiuni, Mangalia, Vama Veche și 2 Mai. Rezultatele tuturor licitațiilor vor fi făcute publice spre sfârșitul săptămânii. În cazul în care nu vor fi oferte suficiente pentru anumite sectoare licitațiile vor fi reprogramate, fiind necesare minimum două oferte eligibile pentru a putea fi adjudecată licitația.