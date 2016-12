Liber la făcut copii! Mămicile vor primi indemnizaţii de minim 1.000 lei/lună

3

Iubesti copiii,nu-i face in Romania!

Viitorul copilului este incert intr-o tara ca Romania,asa cu incert este viitorul celor care au curaj sa faca copii. Oamenii fara educatie puiaza oricum,ei nu vad mai departe de nivelul slitului si dopul de la sticla cu bautura ieftina contrafacuta. Va continua inmultirea tiganilor,fermi in a-si pastra obiceiurile proaste sub numele de ,,traditii'' si a amaratilor care altceva in afara de f..t, nu gasesc nimic satisfacator in viata . Indemnizatia este buna,umana,dar singura nu rezolva cresterea increderii ca poti sa dai tarii un copil care sa aiba o viata normal,demna nu in vesnic pericol de ratare,de flamanzire,de moarte din cause economice sau sociale demente. Nu avem o tara sigura nici pentru noi,de ce sa aruncam copii in oribil?! In ritmul asta,peste cateva decenii chiar se poate schimba denumirea in RRomania,doar ei se vor inmulti exponential,restul vor fi demult emigrati,ca evreii in alte vremuri.