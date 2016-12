Liber la EUTANASIEREA câinilor maidanezi. Când începe la CONSTANŢA

6

vremea aceea,

Pe vremea aceea,a comunistilor,copii erau educati in scoli ,,comuniste'' sa nu se apropie de vreun animal necunoscut,sa nu-l mangaie deoarece poate lua paraziti care sa-i puna in pericol sanatatea si chiar viata.Astazi se cultiva dragostea pentru caini-DOAR PENTRU CAINI-lasandu-i sa-i pupe pe bot .Nici-un parinte nu se sinchiseste de faptul ca odraslele se joaca printre excremente de caini.5 tone de excremente ,purtatoare de oua de paraziti care nu se distrug timp de 30 de ani nici la geruri de minus 20 de grade,unele dintre ele dand nastere la parazitoze cauzatoare de cancer.Ionut a fost victima ,,la vedere'' dar mii de alte victime ale cainilor vor fi cazut sau vor cadea in urmatorii ani prin imbolnavirea cu tenii sau viermi lati care produc cancer.Insistenta cu care pretind mentinerea maidanezilor in spatiul public, ma fac, nu sa devin paranoica dar sa ma gandesc limpede cat de multi bani ies din specularea suferintelor induse de caini.Nu cred ca acesti caini vor fi luati din strada pentru ca medicii,farmacisti,veterinarii,distribuitorii de hrana pentru caini ar suferi prabusiri grave ale afacerilor lor.

Răspuns la: Noi cei care am crescut in anii 80

Adăugat de : violet, 21 ianuarie 2014

sau inceputul anilor 90 (as dori sa ne povesteaca si cei care au crescut in anii 50 sau 60-70 poate ca era la fel ca in anii 1980 -1995 cand am...