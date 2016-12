Let’s Do It, România 2013. Ziua Curăţeniei Naţionale va fi organizată pe 28 septembrie

Let’s Do It, România 2013. Ziua Curățeniei Naționale va fi organizată pe 28 septembrie

Peste 96 de țări vor organiza în acest an o zi de curățenie națională, sub umbrela mișcării internaționale „Let’s Do It, World!”, în România evenimentul fiind programat pentru 28 septembrie.„Let’s Do It, World!” este cea mai mare mișcare socială, reușind să mobilizeze peste șapte milioane de voluntari în numeroase acțiuni de curățenie și educație.Anul trecut au fost organizate 84 de acțiuni de curățenie de câte o zi în Asia, Africa, America de Nord, America de Sud și Europa, fiind strânse peste 67.000 de tone de deșeuri. În primele trei ediții din România au participat peste 650.000 de voluntari, care au colectat peste 1,6 milioane de saci de deșeuri.Ediția din acest an va beneficia și de sprijinul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice.