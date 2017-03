"Let’s Be ECO!". 649 de școli, înscrise în concursul organizat de „Let's Do It, România!” și Garda Națională de Mediu

Aproape un sfert din totalul școlilor din țară, 649 de unități din 41 de județe s-au înscris în concursul „Let’s Be ECO!”, lansat la începutul lunii ianuarie de Garda Națională de Mediu, în parteneriat cu „Let’s Do It, România!”. Competiția se adresează unităților de învățământ din mediul rural, în scopul reutilizării resurselor și al protejării mediului înconjurător.Obiectivul acestui concurs constă în distribuirea unor calculatoare/laptop-uri și birouri alocate în urma disponibilizării, în școlile din mediul rural. Pentru a putea fi oferite unităților școlare, Garda Națională de Mediu a disponibilizat câteva sute de calculatoare și laptop-uri, aflate în perfectă stare de funcționare, în scopul reutilizării de către elevi. Acțiunea vizează promovarea conceptului de economie circulară, care susține dezvoltarea sustenabilă și diminuarea risipei prin consumul rațional de resurse. Prin disponibilizarea unor echipamente aflate în dotarea instituției, Garda Națională de Mediu încurajează un model funcțional de recuperare și valorificare a resurselor, prin prelungirea duratei de viață a echipamentelor electronice.Au intrat în competiție școli primare, licee, școli de arte și meserii, și chiar și o școală specială aflată în sistemul de detenție din România (Tichilești Brăila). În vederea susținerii școlilor din care fac parte, elevii de la unitățile școlare înscrise în concurs au trimis peste 25.000 de lucrări originale create din materiale reciclabile, având ca temă mediul înconjurător.Următoarea etapă a concursului se va desfășura până pe 9 martie și va consta în evaluarea lucrărilor. În vederea desemnării câștigătorilor, fiecare unitate școlară va fi evaluată în funcție de numărul elevilor participanți, de calitatea lucrărilor și de necesitățile logistice specificate în formularul de înscriere.După desemnarea câștigătorilor și odată cu publicarea clasamentului final, într-o primă etapă, vor fi acordate 500 de laptopuri unităților școlare câștigătoare, urmând ca această cifră să fie suplimentată, în funcție de numărul de calculatoare disponibile.„Ideea de a oferi a oferi școlilor din mediul rural echipamente disponibilizate susține principiul ‘Zero Waste – zero deșeuri’ care a generat conceptul economiei circulare. Urmând acest principiu, am decis ca toate calculatoarele funcționale rămase în dotarea instituției după achiziționarea unor echipamente noi, prin intermediul fondurilor europene, să fie reutilizate, în beneficiul elevilor din zonele defavorizate. Ne bucurăm că inițiativa noastră a fost întâmpinată cu entuziasm și cu siguranță premiile vor ajunge către cei mai implicați și creativi participanți. Speram ca inițiativa Gărzii Naționale de Mediu să reprezinte un exemplu de protejare a mediului și combatere a risipei și pentru alte instituții publice din România”, a declarat Comisarul General al GNM, domnul Bogdan Trif.La rândul său, reprezentantul “Let’s Do It Romania”, Andrei Coșuleanu, a declarat “Proiectul este deja unul de succes. Numărul foarte mare de scoli dornice să participe a întrecut toate așteptările noastre. Vom transforma acest proiect într-un program de sprijin al școlilor la nivel național și îl vom extinde, începând din luna martie. Dorim să aducem un sprijin real la susținerea educației în România și la dezvoltarea responsabilă a elevilor. Exemplul partenerilor de la Gardă Națională de Mediu va fi promovat în toate instituțiile din România ca model de bune practici. Speram să cooptăm cât mai mulți parteneri în acest program."Proiectul "Let’s Be ECO!", organizat de echipa "Let`s Do It, România!", în parteneriat cu Garda Națională de Mediu, este dedicat școlilor din mediul rural din toată țara și urmărește ca elevii să înțeleagă importanța protejării mediului înconjurător și a conservării resurselor.