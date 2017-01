Lemnele de foc ard buzunarele constănţenilor

Lemnele de foc ard buzunarele constănțenilor

Omul gospodar își cumpără vara lemne scumpe și toamna nu tremură de frig. Aceasta este forma modernă a vechii zicale românești. Frigul din ultimele zile le-a adus aminte multor constănțeni că au magaziile goale și nu au cu ce se încălzi. Alții, mai gospodari, s-au bucurat că și-au cumpărat lemnele pentru foc pe canicula de astă-vară. La depozitele de pe Aurel Vlaicu, tona de lemne se vinde cu 290 de lei. Au fag și stejar, lemnele sunt tăiate și sparte. Transportul la domiciliu, dacă este în municipiul Constanța, este inclus în preț. „Lemnele le aducem din Moldova, noi le tăiem și le spargem aici și le ducem la om în curte. Bătrânii și-au luat astă vară, acum vin doar tinerii. Ei au rămas fără lemne”, ne spune George Cumitu. Însă cei care au cumpărat în iunie-iulie lemnele le-au luat mai scump. „Atunci se vindea cu 320 de lei tona, pentru că a fost iarnă grea anul trecut și s-au dat bine. Acum am scăzut la 290 de lei că nu prea mai are lumea bani”, a mai adăugat George. De vânzări proaste se plâng și cei de la un depozit aflat în imediata vecinătate a celuilalt. „A sărăcit lumea, nu mai poate să cumpere lemne. Oamenii strâng pensia o lună-două și vin să ia cât pot. Au venit să ia și o tonă sau 500 de kg. Păi ce să facă omul acela cu 500 de kg de lemne? Își încălzește o cămăruță acolo, din când în când. Mai ales la frigurile care sunt acum iarna la noi. Mai vin mai încolo, mai iau 500 de kg și uite așa o duc toată iarna”, povestește nea Vasile. Au trecut de la gaz la lemne Printre întârziații care-și cumpără lemne la prima brumă este și nea Mihai Ion. Astă vară și-a izolat casa și a cheltuit peste 1.500 de lei. Nu a mai avut bani și de lemne. Acum, vrând-nevrând, trebuie să ia, că a venit frigul și are doi nepoței care stau la ei ziua cât sunt părinții la serviciu. „Am cumpărat trei tone, dar nu îmi ajung toată iarna. Am avut centrală pe gaze, dar am renunțat la ea, pentru că ajunse-sem să plătesc 10 milioane de lei vechi pe lună factura la gaz. Așa dau până în 10 de milioane și trec de jumătate de iarnă. La anu’ mai vedem. Mai dau o dată 10 milioane și scap. Dar știu că nu tremură copiii de frig”, ne zice bucuros nea Mihai.