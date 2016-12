Legumele de primăvară, vândute la preţuri de trufandale

Legumele de primăvară, vândute la prețuri de trufandale

În piețe, comercianții au scos pe tarabe artileria grea de primăvară. Stive întregi de ridichi, mormane de urzici, lobodă, grămezi de spanac și salate imense de-ai zice că sunt verze. Ne strigă și ne îmbie să cumpărăm de la ei. Dar cumpărătorii sunt destul de puțini. O sacoșă cu verdețuri ajunge să coste cât jumătate din întreținerea la o garsonieră pe o lună de iarnă. Legumele ne fac cu ochiul, le și vedem într-un bol mare de salată sau într-un borș acru cu toate verdețurile. La tarabă însă ne piere entuziasmul! Prețurile arată de parcă bietele frunze de spanac, lobodă, urzici ar fi poleite cu copane de pui sau cotlete de purcel. Scumpe, exagerat de scumpe! Ne punem pofta în cui cu bolul de salată mult visat, iar borșul s-ar putea să iasă doar o zeamă lungă și acră. Pornind de la principiul „de mâncat, tot omul trebuie să mănânce”, tarabagiii și-au făcut prețuri deloc potrivite pentru vremurile de criză prin care trecem. Patru ridichi costau, ieri, la tarabele din Piața Griviței 2 - 2,5 lei. O salată bogată era 3 - 3,5 lei, iar spanacul se vindea curățat, la pungi de un kilogram, cu 5 lei. Urzici cu 20 lei kilogramu’ Cea mai spectaculoasă scumpire, față de anul trecut, este la urzici, chiar în piața Brick se dau cu 20 de lei kg sau 1 leu grămăjoara. Ceapa verde ne cam ustură și ea, cu 2 lei legătura. Usturoiul verde este și el 3 lei legătura, cu trei - patru fire. În rest, loboda, ștevia, leurda, năsturelul se dau cu un leu legătura. Leuștean proaspăt ieftin am găsit la tanti Florica. Ea îl vinde cu 2 lei, dar restul piețarilor l-au făcut trei lei. Femeia vine zilnic de la 23 August. Nu aduce multă marfă, doar cât poate duce cu căruciorul. Toate verdețurile sunt din bătătura ei. Spune că mai bine lasă la preț decât să se ducă cu ele înapoi acasă. „Nu merge deloc vânzarea. Și știu și de ce! Nu mai are lumea bani pentru că nu mai are de muncă. Cumpără și ei ce pot, așa, mai mult de poftă. Nici noi nu putem să le dăm pe degeaba, că nu mai rămânem cu nimic”, explică Aișe Ali. Dacă vreți ca salata dumneavoastră să conțină, pe lângă verdețuri, și roșii, ardei, castraveți, trebuie să vă scormoniți adânc în buzunare. Roșiile mari, recomandate drept românești, dar sigur străine, sunt șapte lei kg, ardeii grași - 12 lei kg, iar castraveții ajung la opt lei kg. Supermarket - super-prețuri Puteți să alegeți să vă faceți piața și de la supermarket, unde oferta este la fel de bogată, însă prețurile ceva mai mari decât în piață. Salata este între 3,4 și 4 lei, prețul spanacului începe de la 9 lei kg, iar ceapa verde este 3 lei.