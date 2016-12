LECŢIE de DEMNITATE: "Vrem să le arătăm tuturor că suntem NORMALI!"

LECȚIE de DEMNITATE: "Vrem să le arătăm tuturor că suntem NORMALI!"

Li se spune persoane cu dizabilități, dar sunt mai puternici decât mulți dintre noi. Au povești uimitoare și întotdeauna câteva vorbe bune pentru ceilalți. Nu le este rușine cu handicapul pe care îl au și spun că societatea este cea care îi vede altfel și îi condamnă. Așa se pot caracteriza toți cei care participă, zilele acestea, la Jocurile Naționale Paralimpice.Constanța găzduiește, timp de cinci zile, competiții sportive dedicate persoanelor cu dizabilități. Concurenți din țară și din străinătate se întrec la atletism, tir cu arcul, tenis de masă, schi nautic și pescuit. La final, cei mai puternici și cei mai buni vor primi medalii, diplome și cupe.„Evenimentul reprezintă o reală provocare atât pentru participanți, arbitri, staff-ul organizatoric, precum și pentru întreaga societate civilă. Avem 12 delegații sportive din 11 județe ale țării și o echipă de baschet în fotoliu rulant din Bulgaria. Vor fi întreceri de atletism, aruncarea greutății, tenis de masă, baschet în fotoliu rulant, dar noi așteptăm cu nerăbdare proba de schi nautic în fotoliu rulant. Avem ambarcațiuni adaptate pentru a putea conduce astfel. Este deja sport extrem”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Asociației Județene Constanța a Sportului pentru Persoane cu Handicap (AJCSPH), Ion Gembășanu.Acesta ne-a povestit cum toate demersurile asociației pe care o conduce au drept scop includerea în comunitate a persoanelor care, din anumite motive, au dizabilități fizice. Împăcat cu soarta sa, fiind țintuit într-un scaun cu rotile de la vârsta de cinci ani, atunci când a vrut să facă pe eroul și a sărit dintr-un copac în fața unei mașini, bărbatul ne povestește: „Noi vrem să ne aliniem la normalitate și să arătăm că suntem oameni normali, practicăm sporturi, chiar sporturi extreme și putem fi incluși în comunitate. Eu nu mai am nicio problemă cu situația mea și vreau să le arăt și celorlalți. Am colegi care s-au reabilitat foarte repede datorită acestor cluburi unde ne strângem. Unii pictează, alții și-au găsit joburi, și-au întemeiat familii”.Societatea le face pe persoanele cu dizabilități să se izolezeUn exemplu demn de urmat este și Florin Milciu, din București, care, în ciuda bolii de care suferă de când era bebeluș, tripareză spastică, s-a licențiat la două facultăți și este profesor de tenis de masă, atât pentru copii fără dizabilități, cât și pentru persoane cu handicap.„La naștere, am fost lovit la cap și apoi mi s-a pus acest diagnostic. Însă mie mi-a plăcut tot timpul să mă mișc, iar pe la 11 ani am descoperit tenisul de masă și am ajuns să fac din asta o meserie. Practicarea unui sport îi dă copilului multă încredere, siguranță și le demonstrează și celorlalți că este normal. La noi, din păcate, problema este a societății, societatea le face pe persoanele cu dizabilități să se izoleze și să se închidă în ele. Ei trebuie susținuți atât de familie, cât mai ales de factorii locali și nu ignorați, așa cum se petrece de cele mai multe ori”, ne-a spus Florin.Acesta este, în prezent, secretar al Comitetului Național Paralimpic și a fost descoperit, acum mulți ani, de Cristian Drăghici, tot un pasionat al tenisului de masă, care, deși a fost paralizat de la gât în jos, din cauza unei poliomielite severe, s-a recuperat practicând diferite sporturi.Mâine are loc proba de schi nauticCompetițiile de tenis de masă, atât individual, cât și pe echipe, sunt programate să se desfășoare astăzi, la Sala „Tomis” din strada Flămânda. Vor participa atât persoane deplasabile, cât și în fotolii rulante. În aceeași sală, miercuri și joi, 29 și 30 mai, va avea loc Campionatul Național de Baschet denumit „Mariana Mihoc”, cu participarea specială a echipei de baschet în scaun rulant din Bulgaria.În paralel cu campionatul de baschet, pe data de 29 mai, începând cu ora 9,00, pe lacul Siutghiol, la baza nautică Pinguin, în premieră în România, se va desfășura proba de schi nautic. Iar pe 30 mai, este programată proba de pescuit sportiv, pe lacul Corbu.Jocurile paralimpice se vor încheia în aceeași zi cu o cină festivă, în cadrul căreia va avea loc și festivitatea de premiere.