Lecţia despre sex - mai bine la şcoală, decât la hotel

Lecția despre sex - mai bine la școală, decât la hotel

De la an la an, numărul copilelor care rămân gravide este în creștere. Îngrijorător este și faptul că vârsta la care își încep viața sexuală este din ce în ce mai mică, după cum arătam în ediția anterioară a „Cuget Liber“. Trebuie luate măsuri, iar profesorii și medicii spun că soluția este educația sexuală, începută din vreme. Este nevoie, însă, și de implicarea părinților. Copiii nu mai sunt cum erau cândva. Sexul nu mai este un subiect tabu pentru ei, din contră, vor să exploreze, cât mai repede, tot ce înseamnă relație sexuală. Cauzele care au dus la această situație sunt destule: fie pentru că se dezvoltă fizic mult mai repede, fie pentru că au fost scăpați din mână de părinți, fie pentru este felul lor de a se răzvrăti. Rezultatul: numărul minorilor care experimentează „arta amorului” și ajung să sufere consecințele este în creștere, după cum ne-a declarat dr. Victorian Păștilă, șeful Secției de Ginecologie din cadrul Spitalului Județean Constanța. Soluția, susțin atât medicii, cât și profesorii, pentru a le „înfrâna” pornirile, este să le fie satisfăcută curiozitatea, prin lecții de educație sexuală. Tocmai de aceea, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Constanța desfășoară, prin Biroul de Promovare a Sănătății, educație sexuală în școlile și liceele din întreg județul. „Majoritatea școlilor au cuprins în curriculă un opțional despre educația de sănătate, în cadrul căruia li se face elevilor și educație sexuală. La școlile care nu au astfel de opționale, mergem noi și ținem lecții. Le vorbim elevilor, pe înțelesul lor, le răspundem la întrebări. Bineînțeles, se ține cont de vârstă. Chiar săptă-mâna trecută, am fost întrebată de elevi de clasa a IV-a cum se fac copiii, pe unde vin ei. Copiii nu vor neapărat să se implice în viața sexuală, dar sunt curioși. Iar această curiozitate trebuie să le fie satisfăcută, cu date concrete, nu cu povești. Nu mai ține nici la clasa întâi să le spui de barză, pentru că elevii îți spun că știu deja că bebelușul stă în burtică la mămica”, ne-a declarat dr. Loti Popescu, șef Biroul de Promovare a Sănătății. Astfel de lecții despre sex și responsabilitățile pe care le implică sunt ținute pe tot parcursul anului. Mai mult, în vacanța care s-a încheiat, medicii au instruit mai multe învățătoare din mediul rural cu privire la modalitățile de a discuta astfel de subiecte cu cei mici. Se resimte însă nevoia unei mai mari implicări a părinților, a subliniat dr. Loti Popescu. „Școala se implică din ce în ce mai mult în ceea ce înseamnă educația despre sănătate și implicit educația sexuală. Copiii nu află răspunsurile la nivelul familiei sau află răspunsuri greșite, se tem să vorbească despre ceea ce li se întâmplă”, a adăugat medicul. La Hârșova, la 14 ani fetele se pregătesc de măritiș Aceeași lipsă de implicare a părinților este acuzată și de directorul Liceului „Ioan Cotovu” din Hârșova, Crina-Florentina Ostaci. Una dintre consecințe este faptul că fetele rămase însărcinate ajung să se ascundă, până când sarcina este într-un stadiu avansat. „Am avut situații, în anii trecuți, când fetele abandonau școala după ce rămâneau însărcinate. Acasă nu discută, la școală le este rușine și, de cele mai multe ori, se află că sunt însărcinate când deja sunt în stadii avansate”, a declarat pentru „Cuget Liber” directorul școlii. Anul acesta, la școala din Hârșova se observă un alt fenomen: fie că sunt sau nu însărcinate, adolescentele vor să se mărite. „Avem cazuri de abandon școlar, în acest an, motivate de faptul că elevele s-au mutat de acasă, la iubit. Am avut cazuri inclusiv de eleve din clasa a IX-a care au renunțat la școală pentru a se mărita”, a mai spus Crina-Florentina Ostaci. În general, aceste fete provin din familii sărace și dezbinate. Riscă să ajungă sterile înainte de 18 ani Începerea vieții sexuale, conceperea unui copil în pre-adolescență sau adolescență și efectuarea unui avort pot avea consecințe devastatoare asupra organismului tinerei. De aceea, este bine ca momentul intimității să fie amânat până atunci când organismul este suficient dezvoltat, au subliniat medicii. „În urma unui avort, pot apărea infecții ale cavității uterine, care se pot croniciza și vor afecta viața sexuală ulterioară. Totodată, aceste infecții pot duce la sterilitate. Organismul minorei nu este dezvoltat, colul uterin se închide foarte repede după întreruperea de sarcină și poate reține placentă și alte resturi, care pot duce la complicații”, ne-a declarat dr. Victorian Păștilă, adăugând că nu trebuie uitată nici trauma psihică. Un alt detaliu demn de menționat este că, în cazul minorelor care duc sarcina până la capăt, nașterea este realizată, de cele mai multe ori, prin cezariană. Aceasta este tot o consecință a faptului că organismul lor nu este suficient dezvoltat. „Am avut, chiar săptămâna trecută, o minoră de 14 ani care a născut prin cezariană. Astfel de cazuri au mai fost, am avut și fete de 13 ani însărcinate sau de 11 ani, prin spitalele din județ”, a completat medicul.