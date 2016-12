Lăsată aproape să moară pe holurile spitalului, a fost umilită de medic: "Nu ai nimic, niciun infarct. Eşti prefăcută!"

Spitalul Județean Constanța

Lăsată aproape să moară pe holurile spitalului, a fost umilită de medic: "Nu ai nimic, niciun infarct. Ești prefăcută!"

„Caz revoltător la Constanța: viața unei constănțence de 47 de ani atârnă de un fir de ață, după ce a fost lăsată să zacă pe holurile Spitalului Județean Constanța timp de patru ore, deși a ajuns la urgen-ță după ce a suferit un infarct. Într-un final, după ce au consultat-o, medicii constănțeni au trimis-o de urgență cu elicopterul la un spital din București. Era prea târziu pentru ei să mai facă ceva”.Toate acestea se întâmplau în urmă cu aproape doi ani, în Spitalul Județean Constanța. Pacienta - Vasilica S. a fost salvată până la urmă de medicii din Capitală și după săptămâni de spitalizare s-a întors acasă, la Constanța. A suferit atunci mai multe intervenții chirurgicale, i-au fost montate stenturi și a primit interdicția de la medici de a se reîntoarce la serviciu. Din păcate, Vasilica a trebuit, azi, să dea din nou piept cu sistemul sanitar din Constanța. Nevoită să facă un Test de efort pentru comisia medicală de pensionare pe caz de boală (recomandarea doctorului curant a fost ca acest Test să se facă musai în Spitalul Județean din cauza stării de sănătate precare a pacientei), femeia a fost pur și simplu dată afară din Spitalul Județean Constanța de medicul cardiolog Elena Tudor. Motivul: „Mi-a zis că mă prefac, că nu am avut niciun infarct și să mă duc la privat. Pur și simplu m-a umilit pentru că nu eram pacienta ei”.După infarctul suferit în octombrie 2014, medicii au fost rezervați în privința șanselor de supraviețuire. Însă și-a revenit, dar viața ei s-a schimbat radical. Nu mai are voie să facă nici cel mai mic efort, iar medicii i-au interzis să mai muncească. Drept urmare, a fost pensionată pe caz de boală, însă, zilele acestea, trebuie să se prezinte din nou în fața comisiei de pensionare pentru emiterea deciziei definitive. Printre alte documente, specialiștii i-au solicitat și rezultatele unui Test de efort. Medicul care o are sub observație i-a recomandat să facă acest Test în Spitalul Județean. „Dr. Vidican mi-a spus de la început să caut să fac acest Test în spital, deoarece starea mea de sănătate nu este bună. În caz că se întâmplă ceva în timpul Testului, să pot primi ajutor imediat, ceea ce în clinicile private ar fi mai greu”, ne-a povestit Vasilica.Deoarece din punct de vedere medical nu reprezenta o urgență medicală și nici nu se putea interna în spital, femeia povestește că, ieri dimineață, la recomandarea unei asistente, a urcat pe secția de Cardiologie așteptând-o pe dr. Tudor, cea care se ocupa de efectuarea acestui test.„Aveam nevoie să îmi facă o internare de o zi, câteva ore, fiindcă nu puteam face altfel acest test. Încă de la început, dr. Tudor mi-a vorbit foarte repezit. Asistenta m-a pregătit, m-a pus pe bandă și a început procedurile. Bineînțeles, am obosit foarte repede. Am avut infarct, am stenturi, pur și simplu mi s-a făcut rău. Dar asistenta continua să mă împingă de spate să continui. Atunci doamna dr. i-a spus să mă lase că o să cad din picioare. Iar de aici, a început totul, s-a enervat brusc. Pur și simplu, m-a umilit pentru că am avut tupeul să vin la ea. Dar la cine să mă duc? Aproape că m-au lăsat să mor o dată, chiar nu le pasă de oameni?”, povestește pacienta.Vasilica spune că doctorița pur și simplu nu s-a uitat pe documentele ei medicale, spunându-i să-și ia hârtiile și să plece că oricum nu are nimic.„«Până la urmă cum ai ajuns tu la mine, că nu ești pacienta mea. De ce trebuie să mă ocup eu de tine?» - m-a luat la rost. Mi-a spus să mă duc să mă interneze medicul meu. I-am povestit că doctorul care se ocupă de mine nu are ore în spital și nu are cum să mă ajute cu această problemă. Eu am nevoie de acest Test pentru comisie și nu am voie să îl fac decât în spital. Începuse să îmi vorbească nepoliticos, i-am spus că nu îi permit asta, să mă respecte așa cum o respect și eu. Abia îmi mai țineam plânsul, când vedeam cum îmi vorbește. Mi-am dat toate firele jos de pe mine și i-am spus: Nu mai stau aici să mă umiliți! În timp ce mă pregăteam să plec mi-a spus: «I-ați foile alea. Nici măcar nu ai nimic. Nu ai avut niciun infarct». Am simțit că o să cad din picioare: Doamna doctor, pe ce hârtii vă uitați dvs.? Cum puteți spune că mă prefac, că nu am avut niciun infarct? Am operații, m-au trimis de la Constanța în ultimul hal la București cu elicopterul. Vă rog să vă uitați ce scrie pe hârtiile mele! Mi-a pus dosarul în brațe și am plecat”, a mai povestit Vasilica.În cele din urmă, pacienta a fost nevoită, pe propria răspundere, să meargă la o clinică privată pentru a face acest Test de efort. Acolo, medicul cardiolog care i-a CITIT dosarul a constatat că, ținând cont de tratamentul pe care îl urmează, nu îi poate face Testul, fiindcă riscurile sunt foarte mari. „Aici chiar nu a fost vorba de bani. Pur și simplu medicul meu a insistat să fac acest Test în spital pentru siguranța mea. În plus, când am ajuns la policlinica privată, doctorul mai întâi mi-a citit fișele și mi-a spus clar că nu am voie să fac acest Test atâta timp cât iau tratamentul, fiindcă îmi poate pune viața în pericol. Dovadă că, dr. Tudor nici nu mi-a citit dosarul și mi-a pus, din nou, viața în pericol”, a mai adăugat constănțeanca.v v vContactați telefonic, reprezentanții Spitalului Clinic Județean Constanța nu au dorit să comenteze acest caz, recomandând însă pacientei să depună o sesizare scrisă. „Sunt proceduri standard. Se depune o reclamație scrisă, se ia numărul de la registratură, după care se va emite un răspuns oficial. Va trebui ascultate ambele părți, așa este normal”, a declaratdr. Bogdan Câmpineanu.Ce coincidență… În urmă cu doi ani, când aproape își dădea suflarea pe holurile Spitalului Județean fără ca cineva să se uite la ea, Vasilica a primit aceeași recomandare: să facă plângere scrisă. Și cu ce folos?