LACRIMI ŞI DURERE, DUPĂ MOARTEA TINEREI CARE S-A SACRIFICAT PENTRU FIICA SA: "A trecut printr-un chin cumplit, în doar câteva luni..."

LACRIMI ȘI DURERE, DUPĂ MOARTEA TINEREI CARE S-A SACRIFICAT PENTRU FIICA SA: "A trecut printr-un chin cumplit, în doar câteva luni..."

Ştire online publicată Duminică, 05 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Roxana Dragomir, tânăra care a murit ca să-și nască fiica, a ajuns pentru ultima oară în țară de 1 martie. Acasă, alături de toți cei dragi ai săi. Trupul neînsuflețit al tinerei din Focșani a fost depus la o capelă din oraș. La căpătâiul ei a stat întreaga familie, dar și prieteni care au venit la priveghi. Cu toții sunt chinuiți de durere, după ce Roxana a pierdut lupta cu o boală nemiloasă.Tânăra a aflat că are cancer, la numai câteva săptămâni după ce a rămas însărcinată. N-a vrut nici în ruptul capului să avorteze, ci a continuat sarcina, chiar cu prețul propriei vieți, scrie Monitorul de Vrancea.„Roxana a luptat enorm cu această boală perfidă. A trecut printr-un chin cumplit, în doar câteva luni…. Își dorea să trăiască și ar fi făcut orice să poată fi alături de Maia. Vorbea zilnic cu ea și-i spunea că abia așteaptă să vină acasă și să-i mănânce fălcuțele. Când a aflat că suferă de cancer, efectiv a căzut cerul peste ea…Nu înțelegea cum i se poate întâmpla asta, ne întreba – unde e viața mea, unde e fericirea mea, tot ce am crezut că am? Dar a luptat, a luptat până în ultima clipă. Nu a vrut să renunțe la Maia. Spunea, dacă eu fac asta, cum aș mai putea să mă rog la Dumnezeu să mă ajute să mă fac bine?”, a spus soacra Roxanei, printre lacrimi de durere.