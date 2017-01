Laboratorul IDS, controlat de inspectorii CJAS

Ieri, o echipă a Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) a efectuat un control la Laboratorul de analize medicale „IDS", din zona Delfinariu. Controlul a fost demarat ca urmare a apariției unor comentarii pe site-ul unui ziar constănțean. „Să nu faceți analizele vizavi de Delfinariu. Probele de sânge nu sunt examinate, rezultatul este pus din oficiu. Pentru mai multe detalii, pot justifica cu rezultatele, care mă dădeau perfect sănătos și, în realitate, lucrurile erau exact pe dos. Casa de Asigurări poate aude. Nu este prima dată și nu sunt singura persoană - o prietenă a făcut analizele acolo și, spre surprinderea ei, nu dusese urină, dar la rezultat apărea examen de urină", arată un constănțean. Un altul îi dă dreptate: „Acolo, vizavi de Delfinariu, probele de sânge nu sunt analizate, rezultatul fiind perfect, dar tariful este perceput ca la o clinică modernă". Conducerea laboratorului spune că nimic din cele sesizate nu este adevărat. „Pacientul vine, datele se introduc în program și se eliberează un cod de bare pe care se află numărul nostru, CNP-ul și numele pacientului. De aici, datele se transmit singure în rețea. Aparatul le ia singur, lucrează analizele și transmite rezultatele. Fiecare aparat are un card de memorie și reține pacienții pe ultimii cinci ani. Sigur nu există urme de îndoială", a declarat Valentina Gagară, directorul laboratorului. Pe adresa CJAS nu a sosit nicio sesizare în acest sens din partea asiguraților care au apelat la serviciile laboratorului. Cu toate acestea, inspectorii CJAS au verificat, ieri, dacă aspectele sesizate pe site-ul ziarului se confirmă: „Verificăm achizițiile de facturi pe ultimele luni, programul medicilor, cum s-au eliberat rezultatele către pacienți, aparatura. Deocamdată, nu se confirmă nimic din aspectele sesizate. Noi nu avem cum să verificăm dacă s-a eliberat o analiză în plus sau nu", a declarat Laurențiu Scupra, șeful Corpului de Control al CJAS.